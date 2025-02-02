Рекорд Трабзонспора. Источник назвал сумму трансфера игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» вскоре подпишет украинского вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.

По информации ТаТоТаке, сумма трансфера 28-летнего футболиста составит 7.5 миллионов евро, а не 6.5 млн, как сообщалось ранее.

Также отмечается, что в соглашении предусмотрены бонусы.

Интересно, что 7.5 миллионов евро – это рекордная трата в истории «Трабзонспора». Ранее их самым дорогим трансфером было подписание Мажида Вариса из московского «спартака» за 6.9 миллионов евро в 2014 году.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.