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  4. Рекорд Трабзонспора. Источник назвал сумму трансфера игрока сборной Украины
Турция
02 февраля 2025, 12:21 |
596
0

Рекорд Трабзонспора. Источник назвал сумму трансфера игрока сборной Украины

Александр Зубков принесет «Шахтеру» 7.5 миллионов евро и бонусы

02 февраля 2025, 12:21 |
596
0
Рекорд Трабзонспора. Источник назвал сумму трансфера игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» вскоре подпишет украинского вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова.

По информации ТаТоТаке, сумма трансфера 28-летнего футболиста составит 7.5 миллионов евро, а не 6.5 млн, как сообщалось ранее.

Также отмечается, что в соглашении предусмотрены бонусы.

Интересно, что 7.5 миллионов евро – это рекордная трата в истории «Трабзонспора». Ранее их самым дорогим трансфером было подписание Мажида Вариса из московского «спартака» за 6.9 миллионов евро в 2014 году.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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