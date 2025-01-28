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  4. ВИДЕО. Самое странное удаление сезона. Игроку Арсенала отменили красную
Англия
28 января 2025, 20:52 |
706
0

ВИДЕО. Самое странное удаление сезона. Игроку Арсенала отменили красную

Льюис-Скелли избежал дисквалификации

28 января 2025, 20:52 |
706
0
ВИДЕО. Самое странное удаление сезона. Игроку Арсенала отменили красную
Sky Sports

Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку левому защитнику Арсенала Майлзу Льюису-Скелли, которую игрок получил в недавнем матче АПЛ против Вулверхэмптона.

Многие эксперты были удивлены и решением арбитра, и тем, что VAR подтвердил мнение Майкла Оливера.

Однако красную карточку отменили и молодому футболисту не придется отбывать трехматчевую дисквалификацию.

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Майлз Льюис-Скелли Арсенал Лондон Вулверхэмптон Английская Премьер-лига видео
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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