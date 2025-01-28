ВИДЕО. Самое странное удаление сезона. Игроку Арсенала отменили красную

Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку левому защитнику Арсенала Майлзу Льюису-Скелли, которую игрок получил в недавнем матче АПЛ против Вулверхэмптона.

Многие эксперты были удивлены и решением арбитра, и тем, что VAR подтвердил мнение Майкла Оливера.

Однако красную карточку отменили и молодому футболисту не придется отбывать трехматчевую дисквалификацию.