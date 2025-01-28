Англия28 января 2025, 20:52 |
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ВИДЕО. Самое странное удаление сезона. Игроку Арсенала отменили красную
Льюис-Скелли избежал дисквалификации
28 января 2025, 20:52 |
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Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку левому защитнику Арсенала Майлзу Льюису-Скелли, которую игрок получил в недавнем матче АПЛ против Вулверхэмптона.
Многие эксперты были удивлены и решением арбитра, и тем, что VAR подтвердил мнение Майкла Оливера.
Однако красную карточку отменили и молодому футболисту не придется отбывать трехматчевую дисквалификацию.
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