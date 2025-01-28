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  4. Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
WTA
28 января 2025, 14:27 | Обновлено 28 января 2025, 14:34
482
11

Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре

Юлия уступила Татьяне Марии в 1-м раунде соревнований WTA 250 в трех сетах

28 января 2025, 14:27 | Обновлено 28 января 2025, 14:34
482
11
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на турнире WTA 250 в Сингапуре, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в трех сетах проиграла 37-й летней немке Татьяне Марии (WTA 73) за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Сингапур. Хард в помещении. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 1:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева проиграла седьмой матч подряд и второй в новом сезоне. Ее лузстрик тянется с октября 2024 года.

Татьяна Мария в 2-м круге сыграет против второй сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 32). Немка продлила выигрышную серию до 6 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой 100-тысячника в Бенгалуру.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Forcer Petya
Юля дуже сильно розчаровує останнім часом 🤦 після успіху минулого року на турнірі в Китаї таке враження що щось трапилося і вона почала програвати матч за матчем...не розумію що відбувається 
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+3
Alehandro
Таня-Маша Юлю загнала таки своїми слайсами і дроп-шотами. Д - досвід
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+2
dimando560
Схоже на психологічну просадку.
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0
Vlad Holl
Дуже слабенька і схоже прогресу особливого чекати не варто.
Ответить
0
ТвояМамка
У Уровень)
Ответить
0
Олександр Науменко
Зарано Юля розслабилась, а ось зібратись вже не вийшло.
Ответить
0
C.Пеклов
Судячи з того, що я бачив,в Юлі елементарно не вистачило фізики .На її слабкі удари в 2  та 3 сетах ветеранка спокійно встигала,а удари трохи сильніші летіли в аути .Дуже розчарувала...
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0
mevast
Щоб бути в першій сотні треба перемагати першу сотню. А по грі таких намірів не помічено.
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0
Обсервер Влад
Хто там нещодавно побив рекорд по лузстрику? Схоже у Стародубцевої з'явилася нова ціль на сезон - рекорд сам себе не поб'є
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-2
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