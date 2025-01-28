Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на турнире WTA 250 в Сингапуре, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в трех сетах проиграла 37-й летней немке Татьяне Марии (WTA 73) за 2 часа и 4 минуты.

WTA 250 Сингапур. Хард в помещении. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 1:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева проиграла седьмой матч подряд и второй в новом сезоне. Ее лузстрик тянется с октября 2024 года.

Татьяна Мария в 2-м круге сыграет против второй сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 32). Немка продлила выигрышную серию до 6 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой 100-тысячника в Бенгалуру.