Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Юлия уступила Татьяне Марии в 1-м раунде соревнований WTA 250 в трех сетах
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) завершила выступления на турнире WTA 250 в Сингапуре, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка в трех сетах проиграла 37-й летней немке Татьяне Марии (WTA 73) за 2 часа и 4 минуты.
WTA 250 Сингапур. Хард в помещении. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 6:2, 1:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
Стародубцева проиграла седьмой матч подряд и второй в новом сезоне. Ее лузстрик тянется с октября 2024 года.
Татьяна Мария в 2-м круге сыграет против второй сеяной Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 32). Немка продлила выигрышную серию до 6 поединков. На прошлой неделе она стала чемпионкой 100-тысячника в Бенгалуру.
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