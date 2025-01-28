Украина. Премьер лига28 января 2025, 22:19 | Обновлено 28 января 2025, 22:20
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Довольны игрой. Динамо ведет переговоры по легионеру
Име Окон все же может стать игроком киевского клуба
28 января 2025, 22:19 | Обновлено 28 января 2025, 22:20
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Киевское «Динамо» ведет переговоры по южноафриканскому защитнику «СуперСпорт Юнайтед» Име Окону, сообщает snl24.
По информации источника, украинский клуб, в котором 20-летний футболист проходил просмотр, во время которого сыграл 4 матча, доволен игрой Име, потому руководство приняло решение попытаться подписать игрока. Клубы ведут переговоры.
Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии.
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