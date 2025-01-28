Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довольны игрой. Динамо ведет переговоры по легионеру
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 22:19 | Обновлено 28 января 2025, 22:20
1344
0

Довольны игрой. Динамо ведет переговоры по легионеру

Име Окон все же может стать игроком киевского клуба

28 января 2025, 22:19 | Обновлено 28 января 2025, 22:20
1344
0
Довольны игрой. Динамо ведет переговоры по легионеру
ФК Динамо Киев. Име Окон

Киевское «Динамо» ведет переговоры по южноафриканскому защитнику «СуперСпорт Юнайтед» Име Окону, сообщает snl24.

По информации источника, украинский клуб, в котором 20-летний футболист проходил просмотр, во время которого сыграл 4 матча, доволен игрой Име, потому руководство приняло решение попытаться подписать игрока. Клубы ведут переговоры.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 650 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Бущан прошел медосмотр в Саудовской Аравии.

По теме:
Радость для Зинченко. Роджерс прокомментировал возможный трансфер Тирни
«Мало кто это понял». Анчелотти – про возможный трансфер Винисиуса в СА
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
Динамо Киев Име Окон Суперспорт Юнайтед трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Футбол | 28 января 2025, 10:10 8
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму

«Несмотря на трудности...». Анчелотти прокомментировал свое будущее в Реале
Футбол | 28 января 2025, 21:45 0
«Несмотря на трудности...». Анчелотти прокомментировал свое будущее в Реале
«Несмотря на трудности...». Анчелотти прокомментировал свое будущее в Реале

Карло Анчелотти довольно оптимистичен

Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Футбол | 28.01.2025, 10:51
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться с 117-миллионным игроком
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28.01.2025, 09:24
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Футбол | 28.01.2025, 16:25
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Турецкие СМИ: Трабзонспор подпишет лидера Шахтера после матча ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 26
Футбол
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 20
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 39
Теннис
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 8
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 7
Бокс
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 10
Футбол
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем