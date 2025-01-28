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  4. Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга
Англия
28 января 2025, 09:31 |
1632
2

Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга

Бывший футболист сборной Украины заявил, что знал, о том, что Михаил не заиграет в «Челси»

28 января 2025, 09:31 |
1632
2
Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко рассказал, почему Михаил Мудрик провалился в лондонском «Челси». Евгений заявил, что дело даже не в допинг-скандале.

«Во-первых, когда Челси подписал футболиста за такие деньги, я сразу говорил, что это было безосновательно и неоправданно. Когда наши руководители говорят о таких суммах и у них выходит продавать игроков за такие средства, это, конечно, большой плюс для нашего футбола.

Но будем откровенны: даже до ситуации с допингом у Мудрика не было такого ощущения, что за Челси играет футболист, за которого заплатили такие деньги. Кажется, что такой шаг, переход из УПЛ в АПЛ, когда на бешеных скоростях проходит каждая игра, это классно», – сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что комментатор рассказал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова.

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Михаил Мудрик Евгений Левченко допинг Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Saar
Та воно тільки бігає - як блискавка. Бігає бездумно. Футбольного інтелекту- 0
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Fitness.sports
Хорошая статья 
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-1
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