Левченко объяснил, почему Мудрик провалился в Челси. Не из-за допинга

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко рассказал, почему Михаил Мудрик провалился в лондонском «Челси». Евгений заявил, что дело даже не в допинг-скандале.

«Во-первых, когда Челси подписал футболиста за такие деньги, я сразу говорил, что это было безосновательно и неоправданно. Когда наши руководители говорят о таких суммах и у них выходит продавать игроков за такие средства, это, конечно, большой плюс для нашего футбола.

Но будем откровенны: даже до ситуации с допингом у Мудрика не было такого ощущения, что за Челси играет футболист, за которого заплатили такие деньги. Кажется, что такой шаг, переход из УПЛ в АПЛ, когда на бешеных скоростях проходит каждая игра, это классно», – сказал Левченко.

Ранее сообщалось, что комментатор рассказал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова.