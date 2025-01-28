Игрок Ипсвича травмирован в матче с Ливерпулем. Стали известны подробности

Игрок Ипсвича Уэсли Бернс серьезно травмировал колено в игре АПЛ с Ливерпулем (1:4).

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал детали повреждения:

«Очень показателен эпизод, где отчетливо виден контактный механизм травмы, вызванный ударом в колено от Гакпо.

Колено Бернса претерпело вальгусное отклонение, являющееся типичным механизмом для травмы передней крестообразной связки и боковой связки колена.

На повторе заметно фиксированную голень, которая смещается вперед во время контакта плюс красноречивая реакция игрока сигнализируют о серьезности травмы.

Все еще склоняюсь к тому, что игрок обойдется травмой внутренней боковой связки колена, но и «кресты» не следует исключать. Здесь точно одно из двух.

Так или иначе, скорее всего сезон для Веса закончен, ведь даже если он обойдется травмой боковой связки, на ее восстановление придется потратить более двух месяцев, а форму в 30 лет придется набирать долго. Плюс боковая связка обладает высоким потенциалом к ​​рецидивам.

Если же подтвердится разрыв крестов, то Бернс пропустит около года».