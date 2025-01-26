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Англия
26 января 2025, 23:30 | Обновлено 26 января 2025, 23:37
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Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси

25 и 26 января состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги

26 января 2025, 23:30 | Обновлено 26 января 2025, 23:37
240
0
Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

25 и 26 января состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Сити одолел Челси со счетом 3:1.

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Уверенно лидирует Ливерпуль (53 балла), опережая Арсенал (47) и Ноттингем Форест (44).

Манчестер Сити набрал 41 очко и вернулся в чемпионскую гонку.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (53 очка), Арсенал (47), Ноттингем Форест (44), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Челси, Борнмут (по 40), Астон Вилла (37).

⚽️ Английская Премьер-лига

23-й тур, 25–26 января 2025

🔹 25 января

  • 17:00. Борнмут – Ноттингем Форест – 5:0
  • 17:00. Брайтон – Эвертон – 0:1
  • 17:00. Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1
  • 17:00. Ливерпуль – Ипсвич – 4:1
  • 17:00. Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3
  • 19:30. Манчестер Сити – Челси – 3:1

🔹 26 января

  • 16:00. Кристалл Пелес – Брентфорд – 1:2
  • 16:00. Тоттенхэм – Лестер – 1:2
  • 18:30. Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1
  • 21:00. Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54 - 21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44 - 21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33 - 27 44
4 Манчестер Сити 23 12 5 6 47 - 30 41
5 Ньюкасл 23 12 5 6 41 - 27 41
6 Челси 23 11 7 5 45 - 30 40
7 Борнмут 23 11 7 5 41 - 26 40
8 Астон Вилла 23 10 7 6 34 - 35 37
9 Брайтон 23 8 10 5 35 - 31 34
10 Фулхэм 23 8 9 6 34 - 31 33
11 Брентфорд 23 9 4 10 42 - 40 31
12 Манчестер Юнайтед 23 8 5 10 28 - 32 29
13 Кристал Пэлас 23 6 9 8 26 - 30 27
14 Вест Хэм 23 7 6 10 28 - 44 27
15 Тоттенхэм 23 7 3 13 46 - 37 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19 - 28 23
17 Лестер 23 4 5 14 25 - 49 17
18 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32 - 52 16
19 Ипсвич Таун 23 3 7 13 21 - 47 16
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16 - 53 6
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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