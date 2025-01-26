Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
25 и 26 января состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги
25 и 26 января состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Манчестер Сити одолел Челси со счетом 3:1.
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Уверенно лидирует Ливерпуль (53 балла), опережая Арсенал (47) и Ноттингем Форест (44).
Манчестер Сити набрал 41 очко и вернулся в чемпионскую гонку.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (53 очка), Арсенал (47), Ноттингем Форест (44), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Челси, Борнмут (по 40), Астон Вилла (37).
⚽️ Английская Премьер-лига
23-й тур, 25–26 января 2025
🔹 25 января
- 17:00. Борнмут – Ноттингем Форест – 5:0
- 17:00. Брайтон – Эвертон – 0:1
- 17:00. Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1
- 17:00. Ливерпуль – Ипсвич – 4:1
- 17:00. Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3
- 19:30. Манчестер Сити – Челси – 3:1
🔹 26 января
- 16:00. Кристалл Пелес – Брентфорд – 1:2
- 16:00. Тоттенхэм – Лестер – 1:2
- 18:30. Астон Вилла – Вест Хэм – 1:1
- 21:00. Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54 - 21
|53
|2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44 - 21
|47
|3
|Ноттингем Форест
|23
|13
|5
|5
|33 - 27
|44
|4
|Манчестер Сити
|23
|12
|5
|6
|47 - 30
|41
|5
|Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41 - 27
|41
|6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45 - 30
|40
|7
|Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41 - 26
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34 - 35
|37
|9
|Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35 - 31
|34
|10
|Фулхэм
|23
|8
|9
|6
|34 - 31
|33
|11
|Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42 - 40
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|8
|5
|10
|28 - 32
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26 - 30
|27
|14
|Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28 - 44
|27
|15
|Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46 - 37
|24
|16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19 - 28
|23
|17
|Лестер
|23
|4
|5
|14
|25 - 49
|17
|18
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32 - 52
|16
|19
|Ипсвич Таун
|23
|3
|7
|13
|21 - 47
|16
|20
|Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16 - 53
|6
📊 Инфографика
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