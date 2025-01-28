Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга
Салих Озджан вернулся к «черно-желтым»
«Боруссия» Дортмунд досрочно вернула из аренды из «Вольфсбурга» опорного полузащитника Салиха Озджана. Арендное соглашение между клубами было рассчитано до конца текущего сезона.
«Черно-желтые» вынужденно отозвали игрока из аренды, поскольку в 19-м туре чемпионата Германии против «Вердера» (2:2) повреждение получил полузащитника Феликс Нмеча.
Футболист присоединился к «волкам» летом 2024 года, сыграв за этот период 12 матчей в Бундеслиге.
В турнирной таблице национального первенства клуб из Дортмунда занимает 11-ю позицию, имея в активе 26 баллов.
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