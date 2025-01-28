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  4. Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга
Германия
28 января 2025, 23:47 | Обновлено 29 января 2025, 00:06
135
0

Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга

Салих Озджан вернулся к «черно-желтым»

28 января 2025, 23:47 | Обновлено 29 января 2025, 00:06
135
0
Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга
IMAGO. Салих Озджан

«Боруссия» Дортмунд досрочно вернула из аренды из «Вольфсбурга» опорного полузащитника Салиха Озджана. Арендное соглашение между клубами было рассчитано до конца текущего сезона.

«Черно-желтые» вынужденно отозвали игрока из аренды, поскольку в 19-м туре чемпионата Германии против «Вердера» (2:2) повреждение получил полузащитника Феликс Нмеча.

Футболист присоединился к «волкам» летом 2024 года, сыграв за этот период 12 матчей в Бундеслиге.

В турнирной таблице национального первенства клуб из Дортмунда занимает 11-ю позицию, имея в активе 26 баллов.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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