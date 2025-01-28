Боруссия Д вынужденно вернула полузащитника из аренды из Вольфсбурга

«Боруссия» Дортмунд досрочно вернула из аренды из «Вольфсбурга» опорного полузащитника Салиха Озджана. Арендное соглашение между клубами было рассчитано до конца текущего сезона.

«Черно-желтые» вынужденно отозвали игрока из аренды, поскольку в 19-м туре чемпионата Германии против «Вердера» (2:2) повреждение получил полузащитника Феликс Нмеча.

Футболист присоединился к «волкам» летом 2024 года, сыграв за этот период 12 матчей в Бундеслиге.

В турнирной таблице национального первенства клуб из Дортмунда занимает 11-ю позицию, имея в активе 26 баллов.