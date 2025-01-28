Против Шахтера не сыграет. Полузащитник Боруссии Д выбыл на пару недель

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча не сыграет с донецким «Шахтером» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

Игрок выбыл на несколько недель из состава команды из-за травмы колена, полученного в ничейном матче 19-го тура Бундеслиги «Вердера» (2:2).

В сезоне-2024/25 Феликс 27 раз выходил на футбольное поле. Кроме того, полузащитнику удалось отличиться пятью результативными действиями – три гола и два ассиста.

Матч между «Боруссией» и «Шахтером» пройдет 29 января в Дортмунде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.