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Лига чемпионов
28 января 2025, 21:57 | Обновлено 28 января 2025, 22:49
307
0

Против Шахтера не сыграет. Полузащитник Боруссии Д выбыл на пару недель

Феликс Нмеча получил травму колена

28 января 2025, 21:57 | Обновлено 28 января 2025, 22:49
307
0
Против Шахтера не сыграет. Полузащитник Боруссии Д выбыл на пару недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча не сыграет с донецким «Шахтером» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

Игрок выбыл на несколько недель из состава команды из-за травмы колена, полученного в ничейном матче 19-го тура Бундеслиги «Вердера» (2:2).

В сезоне-2024/25 Феликс 27 раз выходил на футбольное поле. Кроме того, полузащитнику удалось отличиться пятью результативными действиями – три гола и два ассиста.

Матч между «Боруссией» и «Шахтером» пройдет 29 января в Дортмунде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Феликс Нмеча Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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