Марино ПУШИЧ: «Мы никогда не играли реальных домашних матчей»
Тренер «Шахтера» – о матчах ЛЧ на «Фелтинс-Арене»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич в преддверии матча восьмого тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» поблагодарил немецких болельщиков за теплый прием во время матчей еврокубков.
Донецкий коллектив домашние поединки в текущем розыгрыше ЛЧ провел на «Фелтинс-Арене», который является стадионом немецкого клуба «Шальке».
«Ты всегда должен быть благодарен стране, которая принимает тебя в такое время. Так что наши благодарности идут к немецким людям.
Это всегда трудно называть домашними играми, потому что, как вы знаете, мы никогда не играли реальных домашних матчей. Но все равно мы ощущали теплые приемы здесь и поддержку от многих украинских людей. Фанаты со всей Европы приезжали на поединок болеть за нас. Мы очень благодарны за это.
С моей стороны также хочу поблагодарить всех за поддержку. Потому что для фанов это не так легко преодолеть этот весь путь и увидеть, как команда играет в другой стране. Это нелегко вообще.
Еще раз спасибо за всю поддержку. Продолжайте болеть за вашу команду», – сказал Пушич.
Напомним, что матч между «Шахтером» и «Боруссией» состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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