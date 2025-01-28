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Лига чемпионов
28 января 2025, 20:37 | Обновлено 28 января 2025, 21:02
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Марино ПУШИЧ: «Мы никогда не играли реальных домашних матчей»

Тренер «Шахтера» – о матчах ЛЧ на «Фелтинс-Арене»

28 января 2025, 20:37 | Обновлено 28 января 2025, 21:02
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Марино ПУШИЧ: «Мы никогда не играли реальных домашних матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич в преддверии матча восьмого тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» поблагодарил немецких болельщиков за теплый прием во время матчей еврокубков.

Донецкий коллектив домашние поединки в текущем розыгрыше ЛЧ провел на «Фелтинс-Арене», который является стадионом немецкого клуба «Шальке».

«Ты всегда должен быть благодарен стране, которая принимает тебя в такое время. Так что наши благодарности идут к немецким людям.

Это всегда трудно называть домашними играми, потому что, как вы знаете, мы никогда не играли реальных домашних матчей. Но все равно мы ощущали теплые приемы здесь и поддержку от многих украинских людей. Фанаты со всей Европы приезжали на поединок болеть за нас. Мы очень благодарны за это.

С моей стороны также хочу поблагодарить всех за поддержку. Потому что для фанов это не так легко преодолеть этот весь путь и увидеть, как команда играет в другой стране. Это нелегко вообще.

Еще раз спасибо за всю поддержку. Продолжайте болеть за вашу команду», – сказал Пушич.

Напомним, что матч между «Шахтером» и «Боруссией» состоится 29 января в 22:00 по киевскому времени.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Дортмунд
Андрій Вітренко Источник: UA-Football
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