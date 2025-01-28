ПЕДРИНЬО: «В Шахтере нет разделения на нации»
Полузащитник «горняков» высказался о количестве бразильцев в команде
Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался о большом количестве бразильцев в стартовом составе «горняков» на матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Бреста» (2:0):
«Если говорить о каких-то базовых коммуникационных моментах, то безусловно всегда легче общаться на родном языке. Однако у нас в «Шахтере», как очень часто говорит Мистер, нет разделения на нации. У нас единая нация – это нация «Шахтера». И победы не получают бразильцы или украинцы, их получает «Шахтер».
Я уверен, что в предыдущей игре против «Бреста» вы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие представителей разных наций. В том числе украинцев. Многие наши партнеры с украинским гражданством создали для нас прекрасные возможности, помогали бразильцам отличиться, бразильцы помогали отличиться украинцам.
Поэтому я полностью считаю, что коммуникационный момент был важным, однако не настолько решающим».
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