ПЕДРИНЬО: «В Шахтере нет разделения на нации»

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался о большом количестве бразильцев в стартовом составе «горняков» на матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Бреста» (2:0):

«Если говорить о каких-то базовых коммуникационных моментах, то безусловно всегда легче общаться на родном языке. Однако у нас в «Шахтере», как очень часто говорит Мистер, нет разделения на нации. У нас единая нация – это нация «Шахтера». И победы не получают бразильцы или украинцы, их получает «Шахтер».

Я уверен, что в предыдущей игре против «Бреста» вы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие представителей разных наций. В том числе украинцев. Многие наши партнеры с украинским гражданством создали для нас прекрасные возможности, помогали бразильцам отличиться, бразильцы помогали отличиться украинцам.

Поэтому я полностью считаю, что коммуникационный момент был важным, однако не настолько решающим».