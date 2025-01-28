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  4. ПЕДРИНЬО: «В Шахтере нет разделения на нации»
Лига чемпионов
28 января 2025, 20:25 | Обновлено 28 января 2025, 21:22
349
2

ПЕДРИНЬО: «В Шахтере нет разделения на нации»

Полузащитник «горняков» высказался о количестве бразильцев в команде

28 января 2025, 20:25 | Обновлено 28 января 2025, 21:22
349
2
ПЕДРИНЬО: «В Шахтере нет разделения на нации»
UA-Football. Педриньо

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо высказался о большом количестве бразильцев в стартовом составе «горняков» на матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Бреста» (2:0):

«Если говорить о каких-то базовых коммуникационных моментах, то безусловно всегда легче общаться на родном языке. Однако у нас в «Шахтере», как очень часто говорит Мистер, нет разделения на нации. У нас единая нация – это нация «Шахтера». И победы не получают бразильцы или украинцы, их получает «Шахтер».

Я уверен, что в предыдущей игре против «Бреста» вы могли увидеть замечательное интернациональное взаимодействие представителей разных наций. В том числе украинцев. Многие наши партнеры с украинским гражданством создали для нас прекрасные возможности, помогали бразильцам отличиться, бразильцы помогали отличиться украинцам.

Поэтому я полностью считаю, что коммуникационный момент был важным, однако не настолько решающим».

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Дмитро Вус Источник: UA-Football
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Pavel_i_CO
ДНОнэтскіє - це не місце проживання, а стан душі. Не дарма кажуть, що людину можна вибити з Донецька, але Донецьк з людини не вибити
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+2
Boodya
Містер, каже.
"Містер Пушич"👍
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+1
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