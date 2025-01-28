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  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д
Лига чемпионов
28 января 2025, 23:10 | Обновлено 28 января 2025, 23:21
188
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д

Команда Марино Пушича сыграет последний матч основного раунда Лиги чемпионов

28 января 2025, 23:10 | Обновлено 28 января 2025, 23:21
188
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д
ФК Шахтер

Вечером, 28 января, за день до игры с дортмундской Боруссией, футболисты Шахтера провели тренировку на поле арены Сигнал Идуна Парк, которая будет принимать противостояние Лиги чемпионов.

По регламенту УЕФА первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа. Журналисты имели возможность наблюдать за разминкой подопечных Марино Пушича.

За закрытой дверью игроки донецкой команды работали над удержанием мяча, пасингом, действиями в обороне и атаке и ударами по воротам, а в завершение провели мини-игру на ограниченном участке поля. В общей сложности сессия длилась около часа.

Матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д – «Шахтер» состоится в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк» 29 января в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча ЛЧ против Боруссии Д

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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