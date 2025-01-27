Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Открытого чемпионата Австралии 2025.

Чемпион Australian Open Янник Синнер сохранил лидерство в рейтинге, защитив трофей мейджора. Финалист Александр Зверев остался вторым.

Из изменений в топ-10: Каспер Рууд и Новак Джокович улучшили по одной позиции, Андрей Рублев и Даниил Медведев потеряли одну и две строчки соответственно, а Томми Пол поднялся на 9-е место и дебютировал в топ-10.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который на АО-25 добрался до 1/8 финала, продолжает подниматься в рейтинге – теперь он 32-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы на Australian Open не играли. В топ-300 наших теннисистов все еще нет.

Александр Овчаренко сохранил статус первого номера украинского мужского тенниса – он идет 311-м. Виталий Сачко, который на прошлой неделе добрался до четвертьфинала в Кемпере, поднялся на 25 мест и теперь располагается на 392-й строчке.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Лидером в гонке на Итоговый является Янник Синнер. В топ-3 также Новак Джокович и Александр Зверев.

Звезда тенниса Карлос Алькарас идет 10-м, за то в первой пятерке два американца: Томми Пол и Бен Шелтон. Монфис располагается на 6-й позиции. Впереди еще весь сезон!

Гонка на Итоговый турнир АТР