Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
ATP
27 января 2025, 19:22 |
297
0

Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open

Синнер сохранил лидерство, Рууд и Джокович улучшили по одной позиции, украинцы – вне топ-300

27 января 2025, 19:22 |
297
0
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после Открытого чемпионата Австралии 2025.

Чемпион Australian Open Янник Синнер сохранил лидерство в рейтинге, защитив трофей мейджора. Финалист Александр Зверев остался вторым.

Из изменений в топ-10: Каспер Рууд и Новак Джокович улучшили по одной позиции, Андрей Рублев и Даниил Медведев потеряли одну и две строчки соответственно, а Томми Пол поднялся на 9-е место и дебютировал в топ-10.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который на АО-25 добрался до 1/8 финала, продолжает подниматься в рейтинге – теперь он 32-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы на Australian Open не играли. В топ-300 наших теннисистов все еще нет.

Александр Овчаренко сохранил статус первого номера украинского мужского тенниса – он идет 311-м. Виталий Сачко, который на прошлой неделе добрался до четвертьфинала в Кемпере, поднялся на 25 мест и теперь располагается на 392-й строчке.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Лидером в гонке на Итоговый является Янник Синнер. В топ-3 также Новак Джокович и Александр Зверев.

Звезда тенниса Карлос Алькарас идет 10-м, за то в первой пятерке два американца: Томми Пол и Бен Шелтон. Монфис располагается на 6-й позиции. Впереди еще весь сезон!

Гонка на Итоговый турнир АТР

По теме:
Синнер заработал около 15 млн долларов за 4 месяца. А сколько за карьеру?
«Лучший игрок на харде». Фанаты о победе Синнера над Зверевым на Aus Open
Рекорды и достижения, которые покорились Синнеру на Australian Open 2025
рейтинг ATP Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Каспер Рууд Новак Джокович Даниил Медведев Алекс де Минаур Томми Пол Андрей Рублев Александр Овчаренко Олег Приходько Виталий Сачко Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Илья Марченко Алексей Крутых Вячеслав Белинский Владислав Орлов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 4
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Футбол | 27 января 2025, 12:34 23
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье

Олег Авдыш рассказал о трансфере Алексея Гуцуляка

Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
Теннис | 27.01.2025, 13:36
Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
Стало известно, сколько заработали Свитолина и украинки на Australian Open
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Футбол | 26.01.2025, 21:41
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 3
Теннис
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 9
Футбол
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем