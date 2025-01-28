31 января – 1 февраля мужская сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.

Пресс-служба ФТУ опубликовала фото с тренировки команды под руководством капитана Ореста Терещука. Сине-желтых будут представлять Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Виталий Сачко, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.

ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД