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  4. ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД
Кубок Дэвиса
28 января 2025, 22:55 |
211
0

ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД

31 января–1 февраля украинцы встретятся с Тунисом в матчевом противостоянии Кубка Дэвиса

28 января 2025, 22:55 |
211
0
ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД
ФТУ

31 января – 1 февраля мужская сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.

Пресс-служба ФТУ опубликовала фото с тренировки команды под руководством капитана Ореста Терещука. Сине-желтых будут представлять Александр Овчаренко, Алексей Крутых, Виталий Сачко, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.

ФОТО. Как сборная Украины на кортах Туниса тренировалась перед матчем КД

kak-sbornaya-ukrainy-na-kortah-tunisa-trenirovalas-pered-matchem-kd
kak-sbornaya-ukrainy-na-kortah-tunisa-trenirovalas-pered-matchem-kd-foto-1
kak-sbornaya-ukrainy-na-kortah-tunisa-trenirovalas-pered-matchem-kd-foto-2
kak-sbornaya-ukrainy-na-kortah-tunisa-trenirovalas-pered-matchem-kd-foto-3
kak-sbornaya-ukrainy-na-kortah-tunisa-trenirovalas-pered-matchem-kd-foto-4
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сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса фото фотогалерея Орест Терещук Александр Овчаренко Алексей Крутых Виталий Сачко Вячеслав Белинский Владислав Орлов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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