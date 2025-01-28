ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались
31 января–1 февраля украинцы проведут поединок плей-офф за место в Первой Мировой группе КД
Мужская сборная Украины по теннису уже прибыла в Тунис.
31 января – 1 февраля сине-желтые проведут матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.
Пресс-служба ФТУ опубликовала видео с тренировки двух членов украинской команды: Александра Овчаренко и Алексея Крутых. Помимо Александра и Алексея, в состав сборной также попали Виталий Сачко, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов.
Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались
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