Мужская сборная Украины по теннису уже прибыла в Тунис.

31 января – 1 февраля сине-желтые проведут матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.

Пресс-служба ФТУ опубликовала видео с тренировки двух членов украинской команды: Александра Овчаренко и Алексея Крутых. Помимо Александра и Алексея, в состав сборной также попали Виталий Сачко, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались