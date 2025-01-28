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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались
Кубок Дэвиса
28 января 2025, 15:13 |
196
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались

31 января–1 февраля украинцы проведут поединок плей-офф за место в Первой Мировой группе КД

28 января 2025, 15:13 |
196
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались
ФТУ

Мужская сборная Украины по теннису уже прибыла в Тунис.

31 января – 1 февраля сине-желтые проведут матчевое противостояние плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против сборной Туниса.

Пресс-служба ФТУ опубликовала видео с тренировки двух членов украинской команды: Александра Овчаренко и Алексея Крутых. Помимо Александра и Алексея, в состав сборной также попали Виталий Сачко, Вячеслав Белинский и Владислав Орлов.

Поединки пройдут на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тунис. Овчаренко и Крутых потренировались

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видео тренировка сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса Александр Овчаренко Алексей Крутых
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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