Берегись, Тунис. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса
Матчевая встреча Тунис – Украина пройдет 31 января – 1 февраля
Сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против Туниса. Встреча пройдет в Тунисе. Теннисисты будут играть на открытых кортах с хардовым покрытием.
В состав сборной Украины вошли 5 теннисистов, сообщает Федерация тенниса Украины. Наивысший рейтинг у Александра Овчаренко. По сравнению с предыдущим матчем сборной против команды Израиля, в составе произошла одна замена. Вместо Ильи Белобородько будет играть Вячеслав Белинский
Состав сборной Украины:
- Александр Овчаренко (№308 одиночного рейтинга ATP)
- Виталий Сачко (№413)
- Алексей Крутых (№540)
- Вячеслав Белинский (№541)
- Владислав Орлов (№612)
Сборная, которая проиграет в противостоянии, вылетит во Вторую мировую группу.
Ранее сообщалось о расписании матчей украинок на Aus Open на 13 января.
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