Берегись, Тунис. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против Туниса. Встреча пройдет в Тунисе. Теннисисты будут играть на открытых кортах с хардовым покрытием.

В состав сборной Украины вошли 5 теннисистов, сообщает Федерация тенниса Украины. Наивысший рейтинг у Александра Овчаренко. По сравнению с предыдущим матчем сборной против команды Израиля, в составе произошла одна замена. Вместо Ильи Белобородько будет играть Вячеслав Белинский

Состав сборной Украины:

Александр Овчаренко (№308 одиночного рейтинга ATP)

Виталий Сачко (№413)

Алексей Крутых (№540)

Вячеслав Белинский (№541)

Владислав Орлов (№612)

Сборная, которая проиграет в противостоянии, вылетит во Вторую мировую группу.

Ранее сообщалось о расписании матчей украинок на Aus Open на 13 января.