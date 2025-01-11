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Кубок Дэвиса
11 января 2025, 12:36 | Обновлено 11 января 2025, 12:37
76
0

Берегись, Тунис. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Матчевая встреча Тунис – Украина пройдет 31 января – 1 февраля

11 января 2025, 12:36 | Обновлено 11 января 2025, 12:37
76
0
Берегись, Тунис. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса
Фото: ФТУ

Сборная Украины по теннису объявила состав на матч плей-офф за место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса против Туниса. Встреча пройдет в Тунисе. Теннисисты будут играть на открытых кортах с хардовым покрытием.

В состав сборной Украины вошли 5 теннисистов, сообщает Федерация тенниса Украины. Наивысший рейтинг у Александра Овчаренко. По сравнению с предыдущим матчем сборной против команды Израиля, в составе произошла одна замена. Вместо Ильи Белобородько будет играть Вячеслав Белинский

Состав сборной Украины:

  • Александр Овчаренко (№308 одиночного рейтинга ATP)
  • Виталий Сачко (№413)
  • Алексей Крутых (№540)
  • Вячеслав Белинский (№541)
  • Владислав Орлов (№612)

Сборная, которая проиграет в противостоянии, вылетит во Вторую мировую группу.

Ранее сообщалось о расписании матчей украинок на Aus Open на 13 января.

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Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису Александр Овчаренко Виталий Сачко Алексей Крутых Вячеслав Белинский Владислав Орлов
Сергій Турчак Источник: Федерация тенниса Украины
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