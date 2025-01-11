Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 13 января

13 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится второй игровой день.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Все украинки проведут свои матчи 1/64 финала. В воскресенье, 12 января, в первый игровой день на Australian Open стартуют Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 13 января

Australian Open 2025. 1/64 финала

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 03:30)

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя

Корт №14. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Даяна Ястремская [32] – Майяр Шериф

1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Ангелина Калинина – Онс Жабер

Margaret Court Arena. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 12:00)

Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]