Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 13 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины
13 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится второй игровой день.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Все украинки проведут свои матчи 1/64 финала. В воскресенье, 12 января, в первый игровой день на Australian Open стартуют Марта Костюк и Юлия Стародубцева.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 13 января
Australian Open 2025. 1/64 финала
Корт №7. 1-й запуск (не ранее 03:30)
Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя
Корт №14. 3-й запуск (не ранее 05:00)
Даяна Ястремская [32] – Майяр Шериф
1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00)
Ангелина Калинина – Онс Жабер
Margaret Court Arena. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 12:00)
Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]
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