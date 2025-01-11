Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 13 января
Australian Open
11 января 2025, 07:47 |
174
0

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 13 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины

11 января 2025, 07:47 |
174
0
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Aus Open на 13 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится второй игровой день.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Все украинки проведут свои матчи 1/64 финала. В воскресенье, 12 января, в первый игровой день на Australian Open стартуют Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 13 января

Australian Open 2025. 1/64 финала

Корт №7. 1-й запуск (не ранее 03:30)

Элина Свитолина [28] – Сорана Кырстя

Корт №14. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Даяна Ястремская [32] – Майяр Шериф

1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00)

Ангелина Калинина Онс Жабер

Margaret Court Arena. 2-й запуск ночной сессии (не ранее 12:00)

Дарья Снигур [Q] – Даниэль Коллинс [10]

По теме:
ВИДЕО. SKAI. Монфис посвятил свой трофей в Окленде их со Свитолиной дочке
Марта Костюк – Нао Хибино. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч Aus Open
расписание Australian Open 2025 Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Дарья Снигур Сорана Кырстя Майяр Шериф Онс Жабер Даниэль Коллинс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Теннис | 11 января 2025, 07:19 0
Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде
Обошел Федерера. Монфис ворвался в историю тенниса после триумфа в Окленде

Гаэль стал самым возрастным чемпионом турнира серии АТР с 1977 года

Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»
Теннис | 11 января 2025, 03:05 1
Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»
Новак ДЖОКОВИЧ: «В отеле Мельбурна мне давали какую-то еду с ядом»

24-кратный победитель турниров Grand Slam вспомнил скандальную поезду на Aus Open 2022

Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10.01.2025, 16:52
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Футбол | 10.01.2025, 08:48
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
10.01.2025, 16:30 12
Биатлон
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 6
Футбол
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
09.01.2025, 11:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем