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  4. Прощай Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно своего будущего
Англия
28 января 2025, 23:20 |
2241
1

Прощай Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно своего будущего

Александр решил сменить клубную прописку

28 января 2025, 23:20 |
2241
1
Прощай Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко решил сменить клуб, сообщает испанский журналист Виктор Льебариа Эскутиа.

«Недавно Зинченко нанял немецкого агента для этого зимнего трансферного рынка. Украинский игрок хочет покинуть «Арсенал», – написал журналист в Twitter.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, за сколько «Атлетико» хочет купить у «Арсенала» Зинченко.

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Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Андрій Шевченко
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