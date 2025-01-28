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Лига чемпионов
28 января 2025, 22:57 | Обновлено 28 января 2025, 23:00
24
0

Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»

Швейцарский голкипер настроен на матч с «Шахтером»

28 января 2025, 22:57 | Обновлено 28 января 2025, 23:00
24
0
Грегор КОБЕЛЬ: «Нужно показать, что характеризует дортмундскую Боруссию»
IMAGO. Грегор Кобель

Грегор Кобель, голкипер «Боруссии» Дортмунд, прокомментировал грядущий поединок против донецкого «Шахтера» в рамках восьмого тура Лиги чемпионов.

«Мы должны сконцентрироваться на себе, на своей игре, сыграть хорошую игру, набрать три очка, а все остальное приложится.

Это непростая ситуация, когда ты все еще не выиграл в этом году. В жизни каждого спортсмена, каждого клуба бывают трудные этапы. Хорошую команду характеризует то, как вы выходите из трудной фазы.

Важно, чтобы мы вернули себе безопасность и непринужденность, и показали свою игру на поле с достоинством, с бегом, с дуэлями, со всем, что характеризует дортмундскую «Боруссию». Прежде всего, нам нужно чувство успеха», – ответил Кобель.

Игра состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало встречи состоится в 22:00 по киевскому времени.

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Грегор Кобель Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Андрій Вітренко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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