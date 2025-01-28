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Лига чемпионов
28 января 2025, 22:15 | Обновлено 28 января 2025, 22:48
242
0

И.о. тренера Боруссии Дортмунд: «Шахтер очень силен во владении мячом»

Майк Тулльберг поделился мыслями перед 8-м туром ЛЧ

28 января 2025, 22:15 | Обновлено 28 января 2025, 22:48
242
0
И.о. тренера Боруссии Дортмунд: «Шахтер очень силен во владении мячом»
УЕФА. Майк Тулльберг

Майк Тулльберг, который исполняет обязанности тренера «Боруссии» Дортмунд, проанализировал сильные стороны донецкого «Шахтера» в преддверии поединка восьмого тура Лиги чемпионов.

«На самом деле «Шахтер» очень силен во владении мячом. У них слишком много игроков, которые хороши в ситуациях 1 на 1, но это все-таки касается того, чтобы мы показали свои сильные стороны на поле», – сказал Тулльберг.

Футбольное противостояние состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начнется матч в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Боруссия» находится на 14-м месте (12 баллов), тогда как «Шахтер» занимает 27-ю позицию (7 очков).

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лига чемпионов Боруссия Д - Шахтер
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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