СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Челси – Тоттенхэм

2.29 – 4.36 – 2.86

22:00 Марсель – Аталанта

2.63 – 3.62 – 2.79

22:0 Рома – Байер

3.70 – 3.65 – 2.13

КИБЕРСПОРТ

14:30 NaVi – BIG

1.26 – 4.07

20:30 ENCE – Monte

1.88 – 1.94