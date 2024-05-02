Другие новости02 мая 2024, 08:52 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
02 мая 2024, 08:52 |
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В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Челси – Тоттенхэм
22:00 Марсель – Аталанта
22:0 Рома – Байер
КИБЕРСПОРТ
14:30 NaVi – BIG
20:30 ENCE – Monte
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