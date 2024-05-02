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02 мая 2024, 08:52 |
86
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 мая 2024, 08:52 |
86
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Челси – Тоттенхэм

Ggbet 2.29 – 4.36 – 2.86

22:00 Марсель – Аталанта

Ggbet 2.63 – 3.62 – 2.79

22:0 Рома – Байер

Ggbet 3.70 – 3.65 – 2.13

КИБЕРСПОРТ

14:30 NaVi – BIG

Ggbet 1.26 – 4.07

20:30 ENCE – Monte

Ggbet 1.88 – 1.94

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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