Александр МЕЛЬНИК: «По моему мнению, нас подвела реализация»

Защитник ривненского «Вереса» Александр Мельник прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«Трудно что-то анализировать после такой непростой игры. Команда проиграла. Мы старались сегодня строить игру больше от защиты, выбегать в контратаки. В первом тайме это удавалось неплохо, а во втором немножко наверное подсели, устали.

Соперник заставлял нас много играть без мяча. Особенно, во втором тайме. Иногда, уже контролируя мяч, мы слишком спешили и теряли его. В общем, мы готовились именно к такой игре, что нужно будет терпеть и ждать шанса, чтобы выбежать в быструю атаку.

По моему мнению, у нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация».