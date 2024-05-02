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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 12:29 | Обновлено 02 мая 2024, 12:30
203
0

Александр МЕЛЬНИК: «По моему мнению, нас подвела реализация»

Защитник «Вереса» прокомментировал поражение от «Динамо»

02 мая 2024, 12:29 | Обновлено 02 мая 2024, 12:30
203
0
Александр МЕЛЬНИК: «По моему мнению, нас подвела реализация»
НК Верес. Александр Мельник

Защитник ривненского «Вереса» Александр Мельник прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в перенесенном матче 5-го тура УПЛ:

«Трудно что-то анализировать после такой непростой игры. Команда проиграла. Мы старались сегодня строить игру больше от защиты, выбегать в контратаки. В первом тайме это удавалось неплохо, а во втором немножко наверное подсели, устали.

Соперник заставлял нас много играть без мяча. Особенно, во втором тайме. Иногда, уже контролируя мяч, мы слишком спешили и теряли его. В общем, мы готовились именно к такой игре, что нужно будет терпеть и ждать шанса, чтобы выбежать в быструю атаку.

По моему мнению, у нас были два-три неплохих момента, но подвела реализация».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Александр Мельник
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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