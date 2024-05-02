В ночь на 2 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» (Мексика) и «Коламбус Крю» (США) [первый поединок – 1:2].

Украинский защитник американского клуба Евгений Чеберко вышел на поле с первых минут.

На 11-й гости открыли счет. Чеберко позволил форварду «Монтеррея» Максимилиано Месе принять мяч в штрафной площади. Аргентинский нападающий перекинул голкипера, однако мяч попал в перекладину.

В итоге с отскока Чеберко оформил нелепый автогол, поскольку просто не успел остановиться и сориентироваться в ситуации.

К слову, в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» выбил «Интер Майами».

ВИДЕО. Украинец отличился нелепым автоголом в Лиге чемпионов КОНКАКАФ