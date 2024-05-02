ВИДЕО. Украинец отличился нелепым автоголом в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Евгений Чеберко вышел в стартовом составе Коламбус Крю на ответный матч с Монтерреем
В ночь на 2 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» (Мексика) и «Коламбус Крю» (США) [первый поединок – 1:2].
Украинский защитник американского клуба Евгений Чеберко вышел на поле с первых минут.
На 11-й гости открыли счет. Чеберко позволил форварду «Монтеррея» Максимилиано Месе принять мяч в штрафной площади. Аргентинский нападающий перекинул голкипера, однако мяч попал в перекладину.
В итоге с отскока Чеберко оформил нелепый автогол, поскольку просто не успел остановиться и сориентироваться в ситуации.
К слову, в четвертьфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» выбил «Интер Майами».
ВИДЕО. Украинец отличился нелепым автоголом в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
¡Cayó el primero y vamos por más!🫵🏼🔥¡Bueeeena, Maxi!💪🏼Ⓜ️— Rayados (@Rayados) May 2, 2024
¡DALE, MONTERREY!🔵⚪ pic.twitter.com/45zdL5Vn2y
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