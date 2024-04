Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

В ночь на 11 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мексиканского коллектива.

Клуб Дэвида Бекхэма вылетел из Кубка чемпионов. В первом поединке также победил «Монтеррей» – 2:1.

Голами за хозяев в этой встрече отличились Брэндон Васкес (31), Герман Бертераме (58) и Хесус Гальярдо (64).

У «цаплей» единственный мяч забил Диего Гомес (85). Ассист отдал звездный аргентинец Лионель Месси.

Экс-игрок «Барселоны» Жорди Альба получил две желтые карточки и на 79-й минуте был удален с поля.

В составе «Интер Майами», помимо Месси и Альбы, все 90 минут на поле провели еще два бывших игрока «сине-гранатовых»: Луис Суарес и Серхио Бускетс.

Украинский защитник американской команды Сергей Кривцов не попал в заявку на этот матч из-за травмы.

В полуфинале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» сыграет против «Коламбус Крю», который выиграл у «Тигрес» (1:1, 2:1).

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала

Ответный матч. 10–11 апреля

Монтеррей – Интер Майами – 3:1

Голы: Васкес, 31, Бертераме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

Удаление: Альба, 78

ВИДЕО. 1:0 Васкес, 31 мин.

ВИДЕО. 2:0 Бертераме, 58 мин.

ВИДЕО 3:0 Гальярдо, 64 мин.

ВИДЕО. 3:1 Гомес, 85 мин.

Diego Gómez heads it in off Messi's free kick ⚽️ pic.twitter.com/dSbQo1FXsT