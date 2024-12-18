Нападающий Спортинга из Лиссабона Виктор Дьекереш признан лучшим футболистом Швеции в 2024 году.

Этот год стал невероятным для Дьекереша, который продемонстрировал поразительную форму и получил заслуженное признание. Шведский форвард провел 60 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 результативных передач.

Шведский нападающий Виктор Дьекереш родился 4 июня 1998 года в Стокгольме. Свою карьеру начал в шведском клубе Броммапойкарна. Впоследствии играл за Брайтон в Англии, но в большинстве своем выступал в аренде (Санкт-Паули, Суонси Сити).

Широкое признание получил во время выступлений за Ковентри в Чемпионшипе, где продемонстрировал высокую результативность, что привлекло внимание больших клубов. В 2023 году Дьекереш перешел в португальский гранд Спортинг Лиссабон, где быстро стал ключевым нападающим.