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18 декабря 2024, 03:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 04:20
58
0

Провел невероятный год. Дьекереш назван лучшим футболистом года в Швеции

Форвард лиссабонского Спортинга провел 60 матчей и забил 61 гол

18 декабря 2024, 03:45 | Обновлено 18 декабря 2024, 04:20
58
0
Провел невероятный год. Дьекереш назван лучшим футболистом года в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий Спортинга из Лиссабона Виктор Дьекереш признан лучшим футболистом Швеции в 2024 году.

Этот год стал невероятным для Дьекереша, который продемонстрировал поразительную форму и получил заслуженное признание. Шведский форвард провел 60 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 16 результативных передач.

Шведский нападающий Виктор Дьекереш родился 4 июня 1998 года в Стокгольме. Свою карьеру начал в шведском клубе Броммапойкарна. Впоследствии играл за Брайтон в Англии, но в большинстве своем выступал в аренде (Санкт-Паули, Суонси Сити).

Широкое признание получил во время выступлений за Ковентри в Чемпионшипе, где продемонстрировал высокую результативность, что привлекло внимание больших клубов. В 2023 году Дьекереш перешел в португальский гранд Спортинг Лиссабон, где быстро стал ключевым нападающим.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон лучший игрок чемпионат Португалии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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