Впечатляющая статистика суперфорварда. Дьекереш забил уже 34-й гол за сезон

5 декабря в 13-м туре португальской лиги на поле встретились «Морейренсе» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Морейренсе». Забитыми мячами отметились Виктор Дьекереш, Диниш Пинту и Гильерме Шеттине.

Гол Виктора против «Морейренсе» стал 34-м в этом сезоне и 60-м за 2024 год во всех соревнованиях. Сейчас Дьекереш является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии (17 голов) и Лиги наций (9 голов). Также нападающий «Спортинга» занимает 4-е место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов (5 голов).

На клубном уровне Виктор в 22 матчах забил 25 голов и отдал 4 ассиста.

Если говорить о международном уровне, то шведский форвард отметился 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 6 поединках.

Всего в этом сезоне Дьекереш имеет на своем счету 42 результативных действия (34Г + 8А) в 28 матчах.