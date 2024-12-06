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Чемпионат Португалии
Морейренсе
05.12.2024 22:15 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
06 декабря 2024, 00:39 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:41
155
2

Без Аморима не идет. Спортинг с голом Дьекереша сенсационно проиграл

Лиссабонская команда в 13-м туре чемпионата Португалии уступила Морейренсе 1:2

06 декабря 2024, 00:39 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:41
155
2
Без Аморима не идет. Спортинг с голом Дьекереша сенсационно проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Спортинг.

Поединок прошел на стадионе Жоаким де Алмейда Фрейтас Парк. Игра завершилась неожиданным поражением гостей со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев отличились Диниш Пинту и Гильерме Шеттине. У лиссабонского коллектива, который недавно покинул Рубен Аморим, уйдя в Манчестер Юнайтед, единственный гол с пенальти забил Виктор Дьекереш.

Спортинг с 33 очками продолжает лидировать в таблице национального первенства. У ближайших преследователей Порту и Бенфики по 30 и 28 пунктов соответственно. У драконов одна игра в запасе, а у орлов – две.

Чемпионат Португалии 2024/25. 13-й тур, 5 декабря

Морейренсе – Спортинг – 2:1

Голы: Пинту, 19, Шеттине, 35 – Дьекереш, 12 (пен.)

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Виктор Дьекереш Морейренсе Спортинг Лиссабон пенальти чемпионат Португалии по футболу Рубен Аморим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
У самого Аморіма також поки не дуже, але там ще треба час
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+1
andre_lui
Щось зовсім не йде. Так Трубін матиме всі шанси виграти чемпіонат
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+1
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