Без Аморима не идет. Спортинг с голом Дьекереша сенсационно проиграл
Лиссабонская команда в 13-м туре чемпионата Португалии уступила Морейренсе 1:2
5 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Спортинг.
Поединок прошел на стадионе Жоаким де Алмейда Фрейтас Парк. Игра завершилась неожиданным поражением гостей со счетом 1:2.
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За хозяев отличились Диниш Пинту и Гильерме Шеттине. У лиссабонского коллектива, который недавно покинул Рубен Аморим, уйдя в Манчестер Юнайтед, единственный гол с пенальти забил Виктор Дьекереш.
Спортинг с 33 очками продолжает лидировать в таблице национального первенства. У ближайших преследователей Порту и Бенфики по 30 и 28 пунктов соответственно. У драконов одна игра в запасе, а у орлов – две.
Чемпионат Португалии 2024/25. 13-й тур, 5 декабря
Морейренсе – Спортинг – 2:1
Голы: Пинту, 19, Шеттине, 35 – Дьекереш, 12 (пен.)
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