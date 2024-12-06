Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Морейренсе – Спортинг – 2:1. Мяч Дьокереша не помог. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Морейренсе
05.12.2024 22:15 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:41
33
0

Морейренсе – Спортинг – 2:1. Мяч Дьокереша не помог. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии

06 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:41
33
0
Морейренсе – Спортинг – 2:1. Мяч Дьокереша не помог. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

5 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Спортинг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Жоаким де Алмейда Фрейтас Парк. Игра завершилась неожиданным поражением гостей со счетом 1:2.

Чемпионат Португалии 2024/25. 13-й тур, 5 декабря

Морейренсе – Спортинг – 2:1

Голы: Пинту, 19, Шеттине, 35 – Дьекереш, 12 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Шеттине (Морейренсе).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Dinis Pinto (Морейренсе).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Конкенсе – Реал Сосьедад – 0:1 (д.в.). Тяжелый триумф. Видео гола, обзор
Минера – Алавес – 2:2 (4:2 пен). Минус участник Ла Лиги. Видео голов, обзор
Олот – Севилья – 1:3. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу пенальти Рубен Аморим Морейренсе Виктор Дьекереш видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Футбол | 06 декабря 2024, 02:32 0
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку

Команда украинца вылетела из Кубка Бельгии

Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Футбол | 05 декабря 2024, 10:49 2
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ

Тренер рассказал о ротации в расположении лондонского клуба

Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
Футбол | 05.12.2024, 19:55
Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05.12.2024, 08:49
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем