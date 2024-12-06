05.12.2024 22:15 – FT 2 : 1
Португалия06 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:41
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Морейренсе – Спортинг – 2:1. Мяч Дьокереша не помог. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Португалии
06 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 06 декабря 2024, 01:41
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5 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами Морейренсе и Спортинг.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Жоаким де Алмейда Фрейтас Парк. Игра завершилась неожиданным поражением гостей со счетом 1:2.
Чемпионат Португалии 2024/25. 13-й тур, 5 декабря
Морейренсе – Спортинг – 2:1
Голы: Пинту, 19, Шеттине, 35 – Дьекереш, 12 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Гильерме Шеттине (Морейренсе).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Dinis Pinto (Морейренсе).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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