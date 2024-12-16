Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика

Один из гегемонов современного футбола, «Бавария», интересуется звездой сборной Украины.

Речь идет о вингере английского «Челси» Михаиле Мудрике. Мюнхенский клуб уже долгое время следит за украинцем и их интерес до сих пор сохраняется. Мюнхенский клуб уже в ближайшее время может вступить в переговоры, ведь их вингеры Лерой Сане и Серж Гнабри могут покинуть клуб.

«Челси», в свою очередь, готов рассмотреть трансфер украинского вингера уже в январе 2025 года.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».