Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Англия
30 ноября 2024, 20:06 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
5995
16

Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?

Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»

30 ноября 2024, 20:06 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:47
5995
16
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации портала Footiecentral, «синие» решатся на трансфер Мудрика уже зимой, ведь имеют много предложений. Интерес к украинцу проявляют две команды из АПЛ – «Астон Вилла», которая играет в Лиге чемпионов, и лондонский «Вест Хэм». Кроме этого сохраняется интерес от французского «Марселя». «Челси» готов распрощаться с Мудриком за 30 миллионов фунтов стерлингов.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

По теме:
Анчелотти разочаровался в игроке Реала и выставил его на трансфер
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Перес сообщил Ливерпулю, что Реал летом подпишет их звезду
трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Марсель Вест Хэм Астон Вилла
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Бокс | 30 ноября 2024, 11:58 2
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина

Издание Worldboxingnews считает, что украинский боксер собирается побить рекорд

Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Бокс | 30 ноября 2024, 03:14 0
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»

Австралийский боксер обратился к Теофимо Лопесу

«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
Футбол | 30.11.2024, 12:17
«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
«Суркис хочет суперклуб?» Эксперт признался, есть ли у Динамо будущее
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Футбол | 30.11.2024, 19:12
Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
Ну вот и реальные цифры начали озвучиваться хотелок. 30 лямов фунтов желания. Значит 25 лямов евро реальная цена будет максимум. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 7 ответов
COBA
Актуальна тема на кілька років,  Як про Луніна. Буде про що писати)
Ответить
+1
ALFred
Хай вже тікає з того Члєнсі, може хоч почне більше грати і забивати
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Це приблизно 40млн євро. Вельми посередня ціна.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
Чекає Мудрика пониження в кар єрі
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Kawtan82
Хто писав цю новину? Якись школяр?  Мамин синок, який обіжений, через те, що Мудрик не дав автограф🤦
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
29.11.2024, 05:47 1
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 5
Хоккей
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
29.11.2024, 07:21 9
Футбол
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем