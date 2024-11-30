Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации портала Footiecentral, «синие» решатся на трансфер Мудрика уже зимой, ведь имеют много предложений. Интерес к украинцу проявляют две команды из АПЛ – «Астон Вилла», которая играет в Лиге чемпионов, и лондонский «Вест Хэм». Кроме этого сохраняется интерес от французского «Марселя». «Челси» готов распрощаться с Мудриком за 30 миллионов фунтов стерлингов.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».