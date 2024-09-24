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Англия
24 сентября 2024, 21:58 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:20
2077
8

Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда

Роберт Левандовски покинет «Барселону»

24 сентября 2024, 21:58 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:20
2077
8
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Барселона» планирует продать 36-летнего польского голеадора Роберта Левандовски.

По информации испанских СМИ, «Барса» планирует продать Левандовски в один из саудовских клубов и заработать на трансфере около 50 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планируют потратить на усиление состава. В списке трансферных приоритетов «Барсы» сейчас есть три игрока – Лаутаро Мартинес из «Интера», Нико Уильямс из «Атлетика» и украинец Михаил Мудрик из «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» уже ближайшей зимой готов распрощаться с Мудриком. Речь идет об аренде.

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Роберт Левандовски Михаил Мудрик Барселона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Челси
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 8
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Boodya
Дмитро "троль" Олійник, як завжди в формі 😂
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+3
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TolsTIyELF
Нико ти не продадуть, Лаутаро стоит больше сотни лямов, а вот Мудрика в оренду с правом викупу - єто запросто. Вперед, Барселона!
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+2
JIe MyR
Ахахахаха
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+1
Nick.Grabowski
Може Барселона розглядає лише Судакова, Мудрика та Ваната?
Хто ж з легендарних футболістів може стати лідером каталонського клубу?
Ответить
0
Dnipro87
Харе його рекламувати, прям всі його хотят. Напишіть ще , що й Судакова барса хоче разом з Мудриком- бо то топ рівень.
Ответить
0
TolsTIyELF
Да, Барселона, Испания - вот клуб для него!
Ответить
-1
EGOS
нині не 1 квітня, качкодзьоби шпротівські жовтушні
Ответить
-2
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