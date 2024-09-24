Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Роберт Левандовски покинет «Барселону»
«Барселона» планирует продать 36-летнего польского голеадора Роберта Левандовски.
По информации испанских СМИ, «Барса» планирует продать Левандовски в один из саудовских клубов и заработать на трансфере около 50 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планируют потратить на усиление состава. В списке трансферных приоритетов «Барсы» сейчас есть три игрока – Лаутаро Мартинес из «Интера», Нико Уильямс из «Атлетика» и украинец Михаил Мудрик из «Челси».
Ранее сообщалось, что «Челси» уже ближайшей зимой готов распрощаться с Мудриком. Речь идет об аренде.
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