Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда

«Барселона» планирует продать 36-летнего польского голеадора Роберта Левандовски.

По информации испанских СМИ, «Барса» планирует продать Левандовски в один из саудовских клубов и заработать на трансфере около 50 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планируют потратить на усиление состава. В списке трансферных приоритетов «Барсы» сейчас есть три игрока – Лаутаро Мартинес из «Интера», Нико Уильямс из «Атлетика» и украинец Михаил Мудрик из «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» уже ближайшей зимой готов распрощаться с Мудриком. Речь идет об аренде.