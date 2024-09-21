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  4. Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой
Англия
21 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:39
1756
13

Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой

Лондонцы решили отдать украинца в аренду

21 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:39
1756
13
Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

Однако по информации английского портала Teamtalk, руководство вряд ли продаст украинца, его отдадут в аренду. Отмечается, что аренду украинца рассматривают много европейских клубов, среди которых упоминается «Бавария». Положение Мудрика в «Челси» ухудшилось после прихода Джейдона Санчо, руководство и главный тренер видят, что англичанин является более продуктивным игроком, чем Михаил.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Бавария
Дмитро Олійник Источник: TeamTalk
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Комментарии 13
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roman75zpr
Так надо уже сейчас выпускать на поле иногда, чтобы форму игровую поддерживал, иначе и в аренду не возьмут 
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+1
avk2307
Вони не просто вважають Санчо більш продуктивним, а реально його ставлять в склад. А Мішу на лавку. Такі реалії. сьогодні з Вест Хемом саме так було
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+1
antt
От тобі Санчо "Панса". Але дійсно в порівнянні з Почеттіно, аргентинцем-італійцем, новий тренер, просто італієць, не дуже довіряє Мудрику, і вже навіть через гру не дає йому хоч якогось часу на полі. Але якщо не хочуть продавати можливо він для них цінний просто як якийсь маркетинговий гравець, як своєрідна реклама, що не завжди потрібно грати добре в футбол, але в якісь нормальній команді ти будеш.
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+1
Tower Bridge
В Миллуолл (Чемпионшип).
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0
Bombardini
Не випустити при 3:0 хоч на 10-15 хв. - це вже відверто по-свинськи. Як би він там не грав
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0
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TolsTIyELF
Не выпендривайтесь и продайте в Барселону. 
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0
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Stan S.
Интересно, сохраняется ли зарплата, если игрок уходит в аренду)
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0
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DK1961
В аренду Арендоморцу?
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-1
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