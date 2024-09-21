Челси не продаст Мудрика. В Лондоне уже знают, что будут делать с ним зимой
Лондонцы решили отдать украинца в аренду
24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.
Однако по информации английского портала Teamtalk, руководство вряд ли продаст украинца, его отдадут в аренду. Отмечается, что аренду украинца рассматривают много европейских клубов, среди которых упоминается «Бавария». Положение Мудрика в «Челси» ухудшилось после прихода Джейдона Санчо, руководство и главный тренер видят, что англичанин является более продуктивным игроком, чем Михаил.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
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