Замена для бразильца. Легендарный топ-клуб Ла Лиги интересуется Мудриком
«Барселона» может подписать украинца, если клуб покинет Рафинья
Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «сине-гранатовые» из-за тяжелой финансовой ситуации рассматривают вариант с продажей Рафиньи, и если уход бразильца все же состоится, то 23-летний Мудрик может стать заменой для него.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуются «Бавария» и «Марсель».
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