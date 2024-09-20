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  4. Замена для бразильца. Легендарный топ-клуб Ла Лиги интересуется Мудриком
Испания
20 сентября 2024, 12:17 |
522
3

Замена для бразильца. Легендарный топ-клуб Ла Лиги интересуется Мудриком

«Барселона» может подписать украинца, если клуб покинет Рафинья

20 сентября 2024, 12:17 |
522
3
Замена для бразильца. Легендарный топ-клуб Ла Лиги интересуется Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» из-за тяжелой финансовой ситуации рассматривают вариант с продажей Рафиньи, и если уход бразильца все же состоится, то 23-летний Мудрик может стать заменой для него.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуются «Бавария» и «Марсель».

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 3
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SHN
Жду новость,что его хочет Реал,если Реал покинет Вини)
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+1
Simar_kr
В цю маячню хтось  вірить? Його наступний контракт буде з Шахтарем, за дуже низьку ціну
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0
DK1961
Спорт уа стал совсем сказочником? Прям таки вся вселенная хочет немудриков и мудаковых.
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0
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