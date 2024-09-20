Замена для бразильца. Легендарный топ-клуб Ла Лиги интересуется Мудриком

Каталонская «Барселона» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «сине-гранатовые» из-за тяжелой финансовой ситуации рассматривают вариант с продажей Рафиньи, и если уход бразильца все же состоится, то 23-летний Мудрик может стать заменой для него.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуются «Бавария» и «Марсель».