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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
05.05.2024 18:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 12:02 | Обновлено 02 мая 2024, 12:09
228
1

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2024, 12:02 | Обновлено 02 мая 2024, 12:09
228
1
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Шахтер Донецк Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Шахтер - Черноморец Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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wojsergivan
нахрен эта игра ахметка уже купил победу 
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