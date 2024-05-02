Шахтер Донецк

Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 18:00 матч 27-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.
Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Шахтер – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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