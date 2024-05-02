Элина СВИТОЛИНА: «Мой родной город Одесса под атаками уже много дней»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что заставляет ее плакать, о своем счастливом месте и о важности работы своего благотворительного фонда:

– Элина, что может заставить тебя плакать?



– Простой вопрос. Это новости из Украины, которые я постоянно получаю, в принципе каждый день. Даже когда разговариваю с бабушкой. Да, это действительно очень грустно. Почти каждый день мы общаемся, хотя порой из-за разных часовых поясов это бывает сложно делать. Но я всегда стараюсь поддерживать с ней связь, проверять как ее состояние, как ее ментальное здоровье, потому что это очень сложно. Мой родной город Одесса атакуют уже много дней, поэтому всем там действительно очень трудно. Так что я пытаюсь проверять, как они, и их сообщения и новости от них заставляют меня плакать.

– Я не знаю, как ты можешь выходить на корт и соревноваться. Ведь это такая нагрузка...



– Иногда бывает действительно очень тяжело. Я рада, что рядом со мной есть моя команда, которая все это понимает. Есть мои друзья, с которыми мы общаемся и стараемся помочь. Многое удается сделать благодаря работе моего благотворительного фонда, мы собираем средства для детей и так далее. Вот это и помогает мне двигаться дальше, когда я помогаю людям, которые в этом нуждаются.

– Насколько для тебя важна работа твоего фонда?



– Очень важна. Когда я забеременела, то война только началась, поэтому у меня на самом деле было время сесть и изучить, что я могу сделать, как я могу помочь моей стране. И имея свою платформу, которая уже у меня была, делать каждый день для украинцев что-то, что я могу. Потому что я сама нахожусь в безопасном месте, я путешествую по всему миру и имею столько возможностей. Поэтому я и команда фонда стараемся создавать какие-то проекты, в том числе и программу по ментальному здоровью для детей. Это моя миссия. И как топ-спортсменке из Украины важно это использовать.

– Назови свое счастливое место.



– Каждый раз как я приезжаю в Украину, я получаю такой заряд энергии от людей, у них невероятный, сильный дух. Когда я еду после этого на турниры, я чувствую себя очень заряженной, хочу отплатить им, показать хороший результат. Они меня очень мотивируют. Поэтому мое счастливое место – это Украина.

– Это вопрос от нашего предыдущего гостя, Фрэнсиса Тиафо. И он звучит так: «Какое твое «почему», в смысле почему ты делаешь то, что делаешь каждый день?»



– Ох, Фрэнсис (смеется), это такой глубокий вопрос. Хорошо. Что ж, мое видение изменилось после того, как в нашей жизни появилась Скай, а также из-за войны. Сейчас я делаю это ради себя. То есть я вернулась в теннис, потому что есть еще несколько целей, которые я хотела бы достичь, которые есть у меня на уме. А также потому что я хочу порадовать украинцев, которым не хватает позитивных новостей, а мои выступления, мои результаты могут дать им небольшой позитив. Так что это чувство руководит мной.