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Чемпионат Англии
Челси
02.05.2024 21:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 апреля 2024, 06:33 |
97
0

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

29 апреля 2024, 06:33 |
97
0
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Тоттенхэм
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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