Англия29 апреля 2024, 06:33 |
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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
29 апреля 2024, 06:33 |
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В четверг, 2 мая, состоится перенесенный матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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