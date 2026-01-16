Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
Франко Мастантуоно может покинуть столицу Испании
Руководство мадридского «Реала» выставило на трансфер аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, в испанском гранде разочаровались в результатах футболиста, которого летом 2025 года подписали за 45 миллионов евро из «Ривер Плейта». Клуб решил избавиться от игрока, за ситуацией следят «Челси», «Ювентус» и «Наполи».
В текущем сезоне Франко Мастантуоно провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Реал готовит супертрансфер за 500 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»
Украинский фулбек привлекает внимание «Вест Хэм»