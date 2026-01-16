Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
Испания
16 января 2026, 18:15
Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода

Франко Мастантуоно может покинуть столицу Испании

Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Руководство мадридского «Реала» выставило на трансфер аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, в испанском гранде разочаровались в результатах футболиста, которого летом 2025 года подписали за 45 миллионов евро из «Ривер Плейта». Клуб решил избавиться от игрока, за ситуацией следят «Челси», «Ювентус» и «Наполи».

В текущем сезоне Франко Мастантуоно провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Реал готовит супертрансфер за 500 миллионов евро.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Burevestnik
це мать тільки в УПЛ треба адаптація на рік. )
