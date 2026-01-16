500 миллионов евро. Перес нашел спасителя для Реала и готовит топ-трансфер

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес видит в 25-летнем футболисте «спасителя» команды. Сам Эрлинг также хочет перебраться в Мадрид, рассматривая «Реал» как главную цель своей карьеры.

Общая сумма сделки по бомбардиру английского гранда может обойтись «сливочным» в 500 миллионов евро. «Реал» намерен завершить сделку, хотя это будет сложно.

В текущем сезон Эрлинг Холанд провел 29 матчей на клубном уровне, в которых отличился 26 мячами и четырьмя ассистами.

