Испания
16 января 2026, 17:49 | Обновлено 16 января 2026, 18:19
500 миллионов евро. Перес нашел спасителя для Реала и готовит топ-трансфер

Ряды мадридского гранда может пополнить Эрлинг Холанд

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес видит в 25-летнем футболисте «спасителя» команды. Сам Эрлинг также хочет перебраться в Мадрид, рассматривая «Реал» как главную цель своей карьеры.

Общая сумма сделки по бомбардиру английского гранда может обойтись «сливочным» в 500 миллионов евро. «Реал» намерен завершить сделку, хотя это будет сложно.

В текущем сезон Эрлинг Холанд провел 29 матчей на клубном уровне, в которых отличился 26 мячами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить лучший тренер мира.

Источник: Sky Sports
