Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса

Только футбольный мир после праздников начал полноценно обсуждать отставки Энцо Марески и Рубена Аморима, как вдруг все затмила новость об уходе Хаби Алонсо из «Реала». Сейчас это тема №1, но, если посмотреть в корень, увольнение баска выглядело гораздо логичнее отходов итальянца и португальца из «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Перес не готов ждать

На словах президенты топовых клубов будут говорить, что назначение молодого специалиста – это инвестиция в будущее, однако на самом деле отсчет идет на месяцы. В современном элитном футболе результат нужен сразу. Люди, тратящие на команды миллионы, не всегда готовы ждать перестройки длиной в годы, не хотят представлять, что 1–2 сезона будут без трофеев ради внедрения тренером новой модели игры и формирования нового микроклимата в раздевалке. Тем более, Флорентино Перес. Будь у тебя хоть два «динамовских», простите, «реаловских» сердца, тебя уволят, если нет результата.

Getty Images/Global Images Ukraine.

По мнению босса «галактикос», он предоставил Хаби все надлежащие условия, а тот просто не справился. Пересу безразлично, что Винисиуса и Мбаппе невозможно одновременно соединить на поле, безразлично, что Флорентино в какой-то степени наступает на те же грабли, что и в начале 2000-х, когда собрал звездный состав из Бекхэма, Зидана, Фигу, Роналду, но не всех их было возможно объединить вместе. В его картине мира он сделал все, что мог, а тренер не реализовал потенциал команды.

Переса мало интересует тот факт, что Алонсо даже не позволили собрать тот состав, который он хотел бы. Очевидно, когда наставник возглавляет любую команду, он хоть и делает точечные усиления, но в первую очередь хочет поработать с теми, кто есть, а потом принимать решения, кто подходит, а кто нет. Даже Амориму на это дали время, а вот у Хаби такой роскоши не оказалось.

Неверие в трофеи

Кубки не уберегают от увольнения. Все мы отлично помним, как указали на дверь Фабио Капелло после выигрыша Ла Лиги в 2007 году. Однако трофеи точно приносят веру руководству, что проект развивается в правильном направлении. Алонсо не смог выиграть ни клубный чемпионат мира, ни Суперкубок Испании. Скорее всего, Флорентино Перес не верил и в чемпионство в национальном первенстве и в победу в Лиге чемпионов, а ждать еще полтора года он не хочет. Для «Реала» год без трофеев – это не просто катастрофа, это личная обида и пощечина для президента «сливочных». Такого он не стерпит. Учитывая вылет «галактикос» из Кубка Короля, перед новым наставником мадридцев стоит цель завершить сезон победой в Ла Лиге или ЛЧ. Тогда мы сможем с гордостью сказать, что видели не только дриблинг Арбелоа, но и его славный триумф как тренера. Однако в это сейчас почти не верится, поэтому Альваро, скорее всего, повторит судьбу Алонсо.

Не тот футбол, на который рассчитывали

Под руководством Хаби все ждали перевоплощения «Реала». Вернее, превращения хаоса Анчелотти в системность Алонсо. Первые изменения начались еще летом на клубном чемпионате мира. Потом мы увидели 2–3 более или менее неплохих месяца в Ла Лиге с классным прессингом и моделью, действительно похожей на системность. Однако этого мало. Перестройка игры не происходит в считанные месяцы, на это нужны годы, изменения позиций, изменение тактики, покупка новых игроков и продажа старых. Однако руководство мадридцев это не особенно волнует. Хаби как тренер должен справиться с этим за ограниченный промежуток времени, должен разгадать головоломку, как соединить Мбаппе и Винисиуса на одном фланге, как найти роль для Александра-Арнольда, как играть, когда у тебя ни одного здорового центрального защитника.

Getty Images/Global Images Ukraine.

В таких случаях Алонсо приходится прибегать к пертурбациям и экспериментам, как, например, выставлять 5 центрбеков в финале за Суперкубок и надеяться только на контратаки. Для Флорентино это недопустимо. Для Переса лучше, когда команда будет демонстрировать хаотичный, но более яркий футбол, чем ждать годами, пока Хаби построит систему и наладит все настройки.

Нет единого коллектива

Не раз СМИ писали, что не все игроки довольны подходом и методами нового тренера. Недовольство Винисиуса заменой может быть только вишенкой на торте. В любом случае дыма без огня не бывает. В раздевалке точно не все поддерживали Алонсо, а, если единства в коллективе нет, не стоит ожидать наилучшего результата. Тем более, что после увольнения Хаби команда тоже разделилась на два лагеря: кто пожелал тренеру всего наилучшего, а кто - нет.

Getty Images/Global Images Ukraine.

О том, что не было полной связи с раздевалкой, знало и руководство «Реала». Особенно если речь идет о фаворите Переса – Винисиусе, у которого – особые преференции. Флорентино не мог допустить разжигания конфликта в еще большей степени, поэтому сделал свой выбор. Для президента «сливочных» слишком дороги корабль и команда, поэтому он готов приносить капитана в жертву.

И пусть не застит глаза официальное коммюнике с пометкой «разошлись по обоюдному согласию сторон». Хаби Алонсо вряд ли захотел бы уйти сам в ситуации, когда он постепенно прививает команде собственную систему, когда у него есть шанс выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, когда счет в Эль Класико в текущем сезоне 1:1. А вот Перес легко мог обставить все как прекращение трудовых отношений по соглашению сторон. Так, например, в начале 2000-х, когда Флорентино продал Фернандо Редондо в «Милан» и вроде бы все участники сделки дали зеленый свет. Хотя аргентинский хавбек о трансфере не знал, а когда узнал, то пытался его блокировать. Вот и мне, как и авторитетному изданию The Athletic, не верится в то, что Хаби сам попросил его уволить.

Неизменным останется только одно. Можно попытаться сделать предложения кому угодно, но, если придет кто-то вроде Алонсо или Клоппа, он начнет строить собственную систему и потребует для этого времени, месяцев, лет. Это не вписывается в футбольную картину мира Флорентино Переса, которому нужен результат и зрелищный футбол здесь и сейчас. И это плохая новость для клуба, ведь желающих его тренировать пруд пруди, а тех, кто был бы лоялен Пересу, не старался бы обуздать хаос и выиграл бы все и сразу, уже почти не осталось.

Игорь ЯВКИН