Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса
Испания
16 января 2026, 19:45 |
443
0

Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса

Разбираем пазл, который складывался 7 месяцев

16 января 2026, 19:45 |
443
0
Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсоо

Только футбольный мир после праздников начал полноценно обсуждать отставки Энцо Марески и Рубена Аморима, как вдруг все затмила новость об уходе Хаби Алонсо из «Реала». Сейчас это тема №1, но, если посмотреть в корень, увольнение баска выглядело гораздо логичнее отходов итальянца и португальца из «Челси» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Перес не готов ждать

На словах президенты топовых клубов будут говорить, что назначение молодого специалиста – это инвестиция в будущее, однако на самом деле отсчет идет на месяцы. В современном элитном футболе результат нужен сразу. Люди, тратящие на команды миллионы, не всегда готовы ждать перестройки длиной в годы, не хотят представлять, что 1–2 сезона будут без трофеев ради внедрения тренером новой модели игры и формирования нового микроклимата в раздевалке. Тем более, Флорентино Перес. Будь у тебя хоть два «динамовских», простите, «реаловских» сердца, тебя уволят, если нет результата.

Getty Images/Global Images Ukraine.

По мнению босса «галактикос», он предоставил Хаби все надлежащие условия, а тот просто не справился. Пересу безразлично, что Винисиуса и Мбаппе невозможно одновременно соединить на поле, безразлично, что Флорентино в какой-то степени наступает на те же грабли, что и в начале 2000-х, когда собрал звездный состав из Бекхэма, Зидана, Фигу, Роналду, но не всех их было возможно объединить вместе. В его картине мира он сделал все, что мог, а тренер не реализовал потенциал команды.

Переса мало интересует тот факт, что Алонсо даже не позволили собрать тот состав, который он хотел бы. Очевидно, когда наставник возглавляет любую команду, он хоть и делает точечные усиления, но в первую очередь хочет поработать с теми, кто есть, а потом принимать решения, кто подходит, а кто нет. Даже Амориму на это дали время, а вот у Хаби такой роскоши не оказалось.

Неверие в трофеи

Кубки не уберегают от увольнения. Все мы отлично помним, как указали на дверь Фабио Капелло после выигрыша Ла Лиги в 2007 году. Однако трофеи точно приносят веру руководству, что проект развивается в правильном направлении. Алонсо не смог выиграть ни клубный чемпионат мира, ни Суперкубок Испании. Скорее всего, Флорентино Перес не верил и в чемпионство в национальном первенстве и в победу в Лиге чемпионов, а ждать еще полтора года он не хочет. Для «Реала» год без трофеев – это не просто катастрофа, это личная обида и пощечина для президента «сливочных». Такого он не стерпит. Учитывая вылет «галактикос» из Кубка Короля, перед новым наставником мадридцев стоит цель завершить сезон победой в Ла Лиге или ЛЧ. Тогда мы сможем с гордостью сказать, что видели не только дриблинг Арбелоа, но и его славный триумф как тренера. Однако в это сейчас почти не верится, поэтому Альваро, скорее всего, повторит судьбу Алонсо.

Не тот футбол, на который рассчитывали

Под руководством Хаби все ждали перевоплощения «Реала». Вернее, превращения хаоса Анчелотти в системность Алонсо. Первые изменения начались еще летом на клубном чемпионате мира. Потом мы увидели 2–3 более или менее неплохих месяца в Ла Лиге с классным прессингом и моделью, действительно похожей на системность. Однако этого мало. Перестройка игры не происходит в считанные месяцы, на это нужны годы, изменения позиций, изменение тактики, покупка новых игроков и продажа старых. Однако руководство мадридцев это не особенно волнует. Хаби как тренер должен справиться с этим за ограниченный промежуток времени, должен разгадать головоломку, как соединить Мбаппе и Винисиуса на одном фланге, как найти роль для Александра-Арнольда, как играть, когда у тебя ни одного здорового центрального защитника.

Getty Images/Global Images Ukraine.

В таких случаях Алонсо приходится прибегать к пертурбациям и экспериментам, как, например, выставлять 5 центрбеков в финале за Суперкубок и надеяться только на контратаки. Для Флорентино это недопустимо. Для Переса лучше, когда команда будет демонстрировать хаотичный, но более яркий футбол, чем ждать годами, пока Хаби построит систему и наладит все настройки.

Нет единого коллектива

Не раз СМИ писали, что не все игроки довольны подходом и методами нового тренера. Недовольство Винисиуса заменой может быть только вишенкой на торте. В любом случае дыма без огня не бывает. В раздевалке точно не все поддерживали Алонсо, а, если единства в коллективе нет, не стоит ожидать наилучшего результата. Тем более, что после увольнения Хаби команда тоже разделилась на два лагеря: кто пожелал тренеру всего наилучшего, а кто - нет.

Getty Images/Global Images Ukraine.

О том, что не было полной связи с раздевалкой, знало и руководство «Реала». Особенно если речь идет о фаворите Переса – Винисиусе, у которого – особые преференции. Флорентино не мог допустить разжигания конфликта в еще большей степени, поэтому сделал свой выбор. Для президента «сливочных» слишком дороги корабль и команда, поэтому он готов приносить капитана в жертву.

И пусть не застит глаза официальное коммюнике с пометкой «разошлись по обоюдному согласию сторон». Хаби Алонсо вряд ли захотел бы уйти сам в ситуации, когда он постепенно прививает команде собственную систему, когда у него есть шанс выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, когда счет в Эль Класико в текущем сезоне 1:1. А вот Перес легко мог обставить все как прекращение трудовых отношений по соглашению сторон. Так, например, в начале 2000-х, когда Флорентино продал Фернандо Редондо в «Милан» и вроде бы все участники сделки дали зеленый свет. Хотя аргентинский хавбек о трансфере не знал, а когда узнал, то пытался его блокировать. Вот и мне, как и авторитетному изданию The Athletic, не верится в то, что Хаби сам попросил его уволить.

Неизменным останется только одно. Можно попытаться сделать предложения кому угодно, но, если придет кто-то вроде Алонсо или Клоппа, он начнет строить собственную систему и потребует для этого времени, месяцев, лет. Это не вписывается в футбольную картину мира Флорентино Переса, которому нужен результат и зрелищный футбол здесь и сейчас. И это плохая новость для клуба, ведь желающих его тренировать пруд пруди, а тех, кто был бы лоялен Пересу, не старался бы обуздать хаос и выиграл бы все и сразу, уже почти не осталось.

Игорь ЯВКИН

По теме:
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте
Реал решил избавиться от суперталанта. Он провел в команде всего полгода
Хаби Алонсо Реал Мадрид отставка Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16 января 2026, 16:15 4
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола

Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Футбол | 16.01.2026, 20:23
Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 34
Футбол
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем