В пятницу, 16 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Монако

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 17 туров Лиги 1 на балансе «Монако» есть 23 зачетных пункта, благодаря которым команда может занимать 9-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 уже достаточно ощутимо – 9 очков. В Кубке Франции коллектив выбил «Осер» и «Орлеан» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

За 6 поединков Лиги чемпионов «красно-белым» удалось набрать 9 баллов – пока этого достаточно, чтобы занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. И от 25-го, и от 6-го места команду отделяет 3 очка.

Лорьян

Новичок чемпионата начал сезон не слишком удачно, однако в последних играх значительно улучшил результаты. В общей сложности, за 17 туров Лиги 1 «Лорьяну» удалось завоевать 19 баллов, позволяющих находиться на 12-м месте турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета на данный момент составляет 5 очков.

В Кубке Франции клуб прошел «Ле-Гозье» и «О Лионне» и квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие – каждый имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Лорьяна» продолжается уже 8 игр подряд. На счету команды 4 победы и 4 ничьи.

«Монако» пропустило 30 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 3-й худший результат среди всех команд.

«Монако» проиграло 3/5 последних домашних поединков.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.