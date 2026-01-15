Монако – Лорьян. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Матч начнется 16 января в 20:00 по Киеву
В пятницу, 16 января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном». По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Монако
Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 17 туров Лиги 1 на балансе «Монако» есть 23 зачетных пункта, благодаря которым команда может занимать 9-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 уже достаточно ощутимо – 9 очков. В Кубке Франции коллектив выбил «Осер» и «Орлеан» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.
За 6 поединков Лиги чемпионов «красно-белым» удалось набрать 9 баллов – пока этого достаточно, чтобы занимать 19-ю строчку турнирной таблицы. И от 25-го, и от 6-го места команду отделяет 3 очка.
Лорьян
Новичок чемпионата начал сезон не слишком удачно, однако в последних играх значительно улучшил результаты. В общей сложности, за 17 туров Лиги 1 «Лорьяну» удалось завоевать 19 баллов, позволяющих находиться на 12-м месте турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета на данный момент составляет 5 очков.
В Кубке Франции клуб прошел «Ле-Гозье» и «О Лионне» и квалифицировался в 1/8 финала.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами царит равновесие – каждый имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия «Лорьяна» продолжается уже 8 игр подряд. На счету команды 4 победы и 4 ничьи.
- «Монако» пропустило 30 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 3-й худший результат среди всех команд.
- «Монако» проиграло 3/5 последних домашних поединков.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.66.
20:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Непобедимыми на январском турнире после четырех дней осталось всего три рекиши
«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде