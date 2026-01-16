Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна
Чемпионат Франции
Монако
16.01.2026 20:00 – FT 1 : 3
Лорьян
Франция
16 января 2026, 23:41 | Обновлено 16 января 2026, 23:49
ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна

У хозяев поля забил Ансу Фати, а гости отличились трижды

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Монако потерпел сенсационное поражение от Лорьяна (1:3) в домашнем матче 18-го тура французской Лиги 1.

Первый тайм на стадионе Луи II в Монако прошел без забитых мячей, а во втором зрители увидели 4 взятия ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После перерыва счет для гостей открыл Бамба Дьенг. На 76-й минуте Ансу Фати сравнял счет для Монако (1:1), однако концовка матча осталась за гостями.

Жан-Виктор Макенго на 85-й минуте забил после передачи Карима Дермана, а уже через две минуты сам Дерман забил третий мяч Лорьяна после ассиста Ноа Кадиу (3:1). До финального свистка счет больше не изменился.

Монако с 23 очками занимает 9-е место, а Лорьян набрал 22 пункта и идет на 12-й позиции.

Лига 1. 18-й тур, 16 января 2026

Монако – Лорьян – 1:3

Голы: Фати, 76 – Дьенг, 68, Макенго, 85, Дерман, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Dermane Karim (Лорьян), асcист Noah Cadiou.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Виктор Макенго (Лорьян), асcист Dermane Karim.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Монако).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Бамба Дьенг (Лорьян), асcист Жан-Виктор Макенго.
Монако Лига 1 (Франция) Лорьян чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Ансу Фати
