ВИДЕО. Два гола в концовке. Монако потерпел сенсационное фиаско от Лорьяна

Клуб Монако потерпел сенсационное поражение от Лорьяна (1:3) в домашнем матче 18-го тура французской Лиги 1.

Первый тайм на стадионе Луи II в Монако прошел без забитых мячей, а во втором зрители увидели 4 взятия ворот.

После перерыва счет для гостей открыл Бамба Дьенг. На 76-й минуте Ансу Фати сравнял счет для Монако (1:1), однако концовка матча осталась за гостями.

Жан-Виктор Макенго на 85-й минуте забил после передачи Карима Дермана, а уже через две минуты сам Дерман забил третий мяч Лорьяна после ассиста Ноа Кадиу (3:1). До финального свистка счет больше не изменился.

Монако с 23 очками занимает 9-е место, а Лорьян набрал 22 пункта и идет на 12-й позиции.

Лига 1. 18-й тур, 16 января 2026

Монако – Лорьян – 1:3

Голы: Фати, 76 – Дьенг, 68, Макенго, 85, Дерман, 87

Видео голов и обзор матча