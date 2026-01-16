Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Большое уважение». Григорчук решил судьбу Ракицкого в Черноморце
Украина. Первая лига
16 января 2026, 19:12 | Обновлено 16 января 2026, 19:13
Ярослав останется в одесском клубе

«Большое уважение». Григорчук решил судьбу Ракицкого в Черноморце
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что ждет центрального защитника «моряков» Ярослава Ракицкого:

«Ракицкий – игрок «Черноморца». Я с большим уважением отношусь к самому футболисту и очень ценю то, чего уже достиг Ярослав в футболе. Я понимаю, что это фигура, которая уже завоевывала титулы и имеет успехи в футболе. Этот футболист будет полезен команде. Ракицкий на контракте в «Черноморце» и я буду рад работать с ним».

После перехода в «Черноморец» в марте 2025 года Ярослав Ракицкий провел 26 матчей, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. 2 в 1. Черноморец назначил тренера и заместителя гендиректора
Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»
ОФИЦИАЛЬНО. Откажутся от PASS? Карпаты попрощались с шеф-скаутом
Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
