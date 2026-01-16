«Большое уважение». Григорчук решил судьбу Ракицкого в Черноморце

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, что ждет центрального защитника «моряков» Ярослава Ракицкого:

«Ракицкий – игрок «Черноморца». Я с большим уважением отношусь к самому футболисту и очень ценю то, чего уже достиг Ярослав в футболе. Я понимаю, что это фигура, которая уже завоевывала титулы и имеет успехи в футболе. Этот футболист будет полезен команде. Ракицкий на контракте в «Черноморце» и я буду рад работать с ним».

После перехода в «Черноморец» в марте 2025 года Ярослав Ракицкий провел 26 матчей, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.