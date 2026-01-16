Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это будет интересно». В Англии говорят о конце карьеры Зинченко в АПЛ
Англия
16 января 2026, 18:30 |
762
1

«Это будет интересно». В Англии говорят о конце карьеры Зинченко в АПЛ

Роб Адкок разочарован арендой украинского защитника

16 января 2026, 18:30 |
762
1 Comments
«Это будет интересно». В Англии говорят о конце карьеры Зинченко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Британский журналист Роб Адкок поделился мыслями о возможном уходе украинского защитника Александра Зинченко из «Ноттингем Форест», за который он выступает на правах аренды.

«Это один из тех случаев, когда на бумаге все выглядело неплохо. Казалось, что он заполнит пробел и станет хорошим вариантом, но, к сожалению, все сложилось не так, как мы думали, что, по-моему, иногда случается в футболе. Интересно, когда разговариваешь с людьми, то слышишь: «Просто отправьте его обратно». Но когда разговариваешь с людьми, которые работают в футбольных клубах, понимаешь, что это не все так просто.

Вероятно, мы все равно будем платить часть его зарплаты, даже если он окажется в другом месте. Но я думаю, что он сам первым признает, что все пошло не совсем так, как он хотел. Каждый болельщик, который слышал о его подписании, даже самые оптимистичные, вероятно, были немного разочарованы тем, как все обернулось.

Но было бы интересно посмотреть, где он окажется и чем все закончится. Погубит ли эта аренда его карьеру в Премьер-лиге? Или он уйдет куда-то еще?» - сказал Адкок в эфире YouTube-канала Forest Focus.

Ранее главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч подтвердил проблемы с Зинченко.

По теме:
Титулованный гранд собирается подписать Зинченко
Британский журналист – о Зинченко: «Это ужасно, это вывело меня из себя»
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16 января 2026, 15:53 27
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»

Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение
Футбол | 16 января 2026, 17:35 0
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение
Шахтер активировал солидную клаусулу легионера. Футболист принял решение

Макси Ойеделе привлекал внимание донецкого клуба

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 15.01.2026, 19:16
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Футбол | 16.01.2026, 10:30
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Все игроки сборной Украины. Сабо назвал лучших украинских футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Миколай Гуцуляк
Закат
Ответить
0
Популярные новости
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 3
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем