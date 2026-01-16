«Это будет интересно». В Англии говорят о конце карьеры Зинченко в АПЛ

Британский журналист Роб Адкок поделился мыслями о возможном уходе украинского защитника Александра Зинченко из «Ноттингем Форест», за который он выступает на правах аренды.

«Это один из тех случаев, когда на бумаге все выглядело неплохо. Казалось, что он заполнит пробел и станет хорошим вариантом, но, к сожалению, все сложилось не так, как мы думали, что, по-моему, иногда случается в футболе. Интересно, когда разговариваешь с людьми, то слышишь: «Просто отправьте его обратно». Но когда разговариваешь с людьми, которые работают в футбольных клубах, понимаешь, что это не все так просто.

Вероятно, мы все равно будем платить часть его зарплаты, даже если он окажется в другом месте. Но я думаю, что он сам первым признает, что все пошло не совсем так, как он хотел. Каждый болельщик, который слышал о его подписании, даже самые оптимистичные, вероятно, были немного разочарованы тем, как все обернулось.

Но было бы интересно посмотреть, где он окажется и чем все закончится. Погубит ли эта аренда его карьеру в Премьер-лиге? Или он уйдет куда-то еще?» - сказал Адкок в эфире YouTube-канала Forest Focus.

Ранее главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч подтвердил проблемы с Зинченко.