На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, «молотобойцы» нацелены на подписание не только 29-летнего фулбека, но и вингера Итана Нванери. Зинченко сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, но ожидается, что соглашение по аренде будет разорвано преждевременно и украинец вернется в расположение «канониров».

«Арсенал», вероятнее всего, отпустит Зинченко в «Вест Хэм».

В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.