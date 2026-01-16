Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу

Украинский фулбек привлекает внимание «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, «молотобойцы» нацелены на подписание не только 29-летнего фулбека, но и вингера Итана Нванери. Зинченко сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, но ожидается, что соглашение по аренде будет разорвано преждевременно и украинец вернется в расположение «канониров».

«Арсенал», вероятнее всего, отпустит Зинченко в «Вест Хэм».

В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.

трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Арсенал Лондон Александр Зинченко Ноттингем Форест Итан Нванери
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Liverpool777
Арсенал ще і доплатить, щоб здихатися його
Ответить
+3
fifa2020
Зінченко здав, втратив своє бачення поля і передачі, катає мяч без користі - головне позбутися мяча і часто пасує назад!
Ответить
0
Муґунот Уух
Вест Хему як на чемпіоншип пайдьот
Ответить
0
Pop
Вест Хем от безысходности готов никому не нужный хлам покупать
Ответить
-1
