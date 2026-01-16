На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Украинский фулбек привлекает внимание «Вест Хэм»
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может стать игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает TeamTalk.
По информации источника, «молотобойцы» нацелены на подписание не только 29-летнего фулбека, но и вингера Итана Нванери. Зинченко сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, но ожидается, что соглашение по аренде будет разорвано преждевременно и украинец вернется в расположение «канониров».
«Арсенал», вероятнее всего, отпустит Зинченко в «Вест Хэм».
В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличился.
