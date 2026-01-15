Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 18:56 | Обновлено 15 января 2026, 18:57
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать

Внимание житомирского клуба привлекает Робби Уре

Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Уре

Житомирское «Полесье» нацелилось на шотландского нападающего «Сириуса» Робби Уре. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги сделал предложение в размере 1,5 миллионов за игрока и в Швеции его отклонили. Теперь «волки» отправили новый оффер – 2,5 миллиона евро.

Житомирский клуб намерен натурализовать футболиста – дедушка 21-летнего футболиста является гражданином Украины и сейчас сам Робби находится в процессе получения украинского паспорта.

В прошедшем сезоне на счету шотландского нападающего 53 матча, 18 голов и шесть ассистов.

Ранее был обнародован календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах.

