Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Внимание житомирского клуба привлекает Робби Уре
Житомирское «Полесье» нацелилось на шотландского нападающего «Сириуса» Робби Уре. Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги сделал предложение в размере 1,5 миллионов за игрока и в Швеции его отклонили. Теперь «волки» отправили новый оффер – 2,5 миллиона евро.
Житомирский клуб намерен натурализовать футболиста – дедушка 21-летнего футболиста является гражданином Украины и сейчас сам Робби находится в процессе получения украинского паспорта.
В прошедшем сезоне на счету шотландского нападающего 53 матча, 18 голов и шесть ассистов.
Ранее был обнародован календарь спаррингов «Полесья» на зимних сборах.
