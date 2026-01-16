ОФИЦИАЛЬНО. Лидер УПЛ попрощался с двумя футболистами
Александр Каплиенко и Иван Ермачков покинули ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинских защитников Александра Каплиенко и Ивана Ермачкова.
29-летний Александр Каплиенко присоединился к ЛНЗ летом 2024 года и за это время успел провести в составе команды 20 матчей без результативных действий. В этом сезоне игрок только один раз вышел на поле в игре Кубка Украины.
Ивана Ермачкова черкасский клуб на правах свободного агента подписал только в октябре 2025 года. Не сыграв за команду ни одного матча, он покидает клуб.
Ранее ЛНЗ сообщил, что к ним на сборах присоединился защитник Илья Путря.
