  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер УПЛ попрощался с двумя футболистами
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 19:33
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер УПЛ попрощался с двумя футболистами

Александр Каплиенко и Иван Ермачков покинули ЛНЗ

ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе украинских защитников Александра Каплиенко и Ивана Ермачкова.

29-летний Александр Каплиенко присоединился к ЛНЗ летом 2024 года и за это время успел провести в составе команды 20 матчей без результативных действий. В этом сезоне игрок только один раз вышел на поле в игре Кубка Украины.

Ивана Ермачкова черкасский клуб на правах свободного агента подписал только в октябре 2025 года. Не сыграв за команду ни одного матча, он покидает клуб.

Ранее ЛНЗ сообщил, что к ним на сборах присоединился защитник Илья Путря.

Дмитрий Вус
