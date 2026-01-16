Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. 2 в 1. Черноморец назначил тренера и заместителя гендиректора
Украина. Первая лига
16 января 2026, 19:47
Денис Колчин присоединился к одесскому клубу

Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении Дениса Колчина на должность старшего тренера по футболу второй команды клуба.

Отмечается, что специалист также станет заместителем генерального директора «моряков» по вопросам развития молодежного и детско-юношеского футбола.

«Денис Колчин имеет значительный опыт работы в украинском футболе, в частности в подготовке молодых игроков и развитии командных структур. Его назначение – важный шаг в укреплении вертикали клубной академии и системы подготовки резерва. Клуб приветствует Дениса Борисовича в структуре «Черноморца» и желает успехов в реализации поставленных задач», – говорится в официальном сообщении клубной пресс-службы.

Ранее «Черноморец» официально назначил главным тренером Романа Григорчука.

По теме:
«Большое уважение». Григорчук решил судьбу Ракицкого в Черноморце
Артем СМОЛЯКОВ: «Ингулец – это хороший трамплин для всех игроков»
ОФИЦИАЛЬНО. Откажутся от PASS? Карпаты попрощались с шеф-скаутом
