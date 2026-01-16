ОФИЦИАЛЬНО. 2 в 1. Черноморец назначил тренера и заместителя гендиректора
Денис Колчин присоединился к одесскому клубу
Одесский «Черноморец» официально объявил о назначении Дениса Колчина на должность старшего тренера по футболу второй команды клуба.
Отмечается, что специалист также станет заместителем генерального директора «моряков» по вопросам развития молодежного и детско-юношеского футбола.
«Денис Колчин имеет значительный опыт работы в украинском футболе, в частности в подготовке молодых игроков и развитии командных структур. Его назначение – важный шаг в укреплении вертикали клубной академии и системы подготовки резерва. Клуб приветствует Дениса Борисовича в структуре «Черноморца» и желает успехов в реализации поставленных задач», – говорится в официальном сообщении клубной пресс-службы.
Ранее «Черноморец» официально назначил главным тренером Романа Григорчука.
