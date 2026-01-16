Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Титулованный клуб собирается подписать Зинченко
Англия
16 января 2026, 19:05 | Обновлено 16 января 2026, 19:42
2757
1

Титулованный клуб собирается подписать Зинченко

На подписание украинца нацелился «Галатасарай»

16 января 2026, 19:05 | Обновлено 16 января 2026, 19:42
2757
1 Comments
Титулованный клуб собирается подписать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинчченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клуб. Об этом сообщает Soccerplayer.

По информации источника, 29-летний футболист, арендное соглашение которого «Ноттингем Форест» намерен разорвать, привлекает внимание «Вест Хэма» и «Эвертона». Также в подписании Зинченко заинтересован «Галатасарай».

В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на Зинченко появился претендент в АПЛ.

По теме:
Британский репортер: «Все пошло не так, Зинченко больше на это не способен»
Барселона попрощается c топ-талантом в ближайшее время
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер УПЛ попрощался с двумя футболистами
Александр Зинченко Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ Ноттингем Форест Эвертон Вест Хэм Арсенал Лондон
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16 января 2026, 14:23 34
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя

В швейцарском Ньоне определены пары первого раунда плей-офф ЛК

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16 января 2026, 06:23 14
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала

ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 16.01.2026, 20:11
ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Футбол | 16.01.2026, 12:55
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
А хто з них "титулований гранд"!??? Автор-дно, цільова аудиторія якого, такий же планктон.
Ответить
0
Популярные новости
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем