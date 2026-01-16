Титулованный клуб собирается подписать Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко может сменить клуб. Об этом сообщает Soccerplayer.

По информации источника, 29-летний футболист, арендное соглашение которого «Ноттингем Форест» намерен разорвать, привлекает внимание «Вест Хэма» и «Эвертона». Также в подписании Зинченко заинтересован «Галатасарай».

В текущем сезоне Александр Зинченко провел десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не успел отличиться ни одним результативным действием. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что на Зинченко появился претендент в АПЛ.