Чемпионат мира01 декабря 2022, 03:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:46
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Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 1 декабря в 17:00 поединок Мундиаля-2022
01 декабря 2022, 03:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:46
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В четверг, 1 декабря, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Канады и Марокко.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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