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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 03:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:46
29
0

Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 1 декабря в 17:00 поединок Мундиаля-2022

01 декабря 2022, 03:41 | Обновлено 01 декабря 2022, 03:46
29
0
Канада – Марокко. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 декабря, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Канады и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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