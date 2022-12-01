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Канада
01.12.2022, FT 1 : 2
Марокко
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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:05
1279
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Канада – Марокко – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

01 декабря 2022, 18:55 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:05
1279
0
Канада – Марокко – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сборная Марокко выиграла у национальной команды Канады со счетом 2:1, благодаря чему вышла в плей-офф с первого места.

Чемпионат мира по футболу 2022. Группа F

Канада – Марокко – 1:2

Агуэрд, 40 (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Насири, 23

Хойлетт, 7, Осорио, 26, Адекугбе, 45+2, Витория, 84

Канада: Милан Борян – Самуэль Адекубге (Исмаэль Коне, 61), Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк-Энтони (Атиба Хатчинсон, 60), Дэвид Хойлетт (Дэвид Уотерспун, 76), Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин (Хонатан Дэвид, 60), Джонатан Осорио (Ричи Ларейя, 65).

Марокко: Яссин Буну – Ашраф Хакими (Яхья Джабране, 85), Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш (Абдерразак Хамдала, 76), Аззедин Унаи (Джавад Эль-Ямик, 77), Абдельхамид Сабири (Селим Амаллаб, 65), Софьян Буфаль (Закария Абухляль, 65), Юссеф Эн-Несири.

Стадион: «Эль-Тумама» (Доха)

0:1. Гол Зиеша

0:2. Гол Эн-Несири

1:2. Автогол Агера

События матча

40’
ГОЛ ! Автогол забил Наиф Агер (Марокко).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Марокко).
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Источник Sport.ua
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